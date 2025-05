¿Vuelve Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca? Todo lo que se sabe sobre su regreso al Real Madrid

Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer: un simple mensaje en redes sociales bastó para que miles de hinchas del Real Madrid enloquecieran. Y no es para menos. El delantero luso acaba de terminar su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita, y aunque aún no hay nada confirmado, las especulaciones no tardaron en aparecer: ¿vuelve Cristiano al Real Madrid? ¿Jugará el Mundial de Clubes con el equipo que lo convirtió en leyenda?

El crack portugués publicó una frase ambigua pero potente tras la última derrota de su equipo: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo”. ¿Una despedida del fútbol saudí o el inicio de una nueva (y última) aventura en Europa?

Un final previsible en Arabia y un futuro abierto

Cristiano Ronaldo no logró clasificar con el Al Nassr a la Champions League de Asia. Ese golpe deportivo, sumado a la finalización de su contrato, marca el fin de una etapa de dos años y medio en Medio Oriente. A sus 40 años, lejos de pensar en el retiro, sigue obsesionado con mantenerse en forma y competir al máximo nivel. Ya lo ha dicho: quiere seguir jugando “mientras el cuerpo aguante”. Y a él, el cuerpo parece aguantarle más que a nadie.

El Real Madrid: recuerdos imborrables y un hueco en el área

Mientras el mundo del fútbol debate sobre su próximo destino, en Madrid algunos empiezan a hacer cuentas. Cristiano es el máximo goleador histórico del club, una máquina letal dentro del área. Y justo ahora, el equipo de Carlo Ancelotti se enfrenta a un dilema: le falta un “9” clásico. ¿Coincidencia o guiño del destino?

Los fanáticos más nostálgicos se ilusionan. Las redes explotan con montajes, hashtags y mensajes pidiendo el regreso del ídolo. Incluso algunos periodistas deslizaron la posibilidad de que vuelva solo para disputar el Mundial de Clubes, como refuerzo de lujo, algo que ya ocurrió en el pasado con otras figuras. ¿Es posible? ¿O es solo un sueño blanco?

Florentino y el espejo de Modric

Sin embargo, no todos en la Casa Blanca comparten el entusiasmo. Según fuentes cercanas al club, Florentino Pérez no ve con buenos ojos su regreso. Considera que esa etapa ya fue gloriosa, pero quedó atrás. Lo mismo aplicó con Luka Modric, quien, pese a estar vigente, dejará el club para dar lugar a nuevos talentos.

Desde la dirigencia creen que una vuelta de Ronaldo podría alterar el vestuario, y desviar el foco de un proyecto joven, basado en figuras como Jude Bellingham, Vinicius Jr. o Rodrygo. La idea es construir futuro, no revivir el pasado.

Por ahora, no hay negociaciones oficiales, pero la expectativa está encendida. Si algo dejó claro Ronaldo con su mensaje es que no se retira. Y con el Real Madrid clasificado al Mundial de Clubes 2025, el morbo de verlo nuevamente de blanco sigue latente.

¿Será solo humo o el último baile del Bicho en el Bernabéu?