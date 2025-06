Incómodo momento de Bielsa tras la victoria de Uruguay ante Venezuela: “No tenemos nada que hablar”

Uruguay volvió al triunfo ante Venezuela por 2-0, victoria que lo dejó a un punto del Mundial 2026. En conferencia de prensa post partido, Marcelo Bielsa protagonizó un momento tenso con un periodista quien graba un documental de su vida donde el DT de la selección uruguaya se negó a participar.

Un nuevo capítulo de Bielsa, esta vez en lo extra deportivo cuando post coteje de Eliminatorias Sudamericana, el DT se cruzó con el periodista Carlos Bonelli, quien vive con múltiples discapacidades luego de un accidente en el 96 que lo dejó con secuelas neurológicas, y que está grabando un documental de su vida que se titulará Cerebro de Fútbol.

Cuando un interlocutor lo presentó e hizo hincapié en lo del documental, Bielsa fue tajante "Bueno, pero hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema", pasando posteriormente el micrófono a Carlos Bonelli, donde estalló el DT en contra a los productores, quienes consideran el documental como notablemente comercial, y que él no iba a participar.

“No tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña".