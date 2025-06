Boca enfrenta a Bayern Múnich en un duelo clave del Grupo C

Boca Juniors se medirá este viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina) frente al Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes FIFA 2025. El equipo argentino viene de igualar en el debut ante Benfica, mientras que el conjunto alemán llega tras golear por 10-0 a Auckland City.

El partido será clave para las aspiraciones del Xeneize, que necesita sumar para mantener chances de avanzar a la próxima ronda.

Ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones a lo largo de la historia:

1925 : empate 1-1 en Múnich, durante una gira europea.

1967 : victoria 1-0 para Boca en un amistoso disputado en Barcelona.

2001: triunfo 1-0 para Bayern Múnich en la Copa Intercontinental, disputada en Japón.

Este nuevo cruce marca el cuarto encuentro entre dos instituciones históricas del fútbol mundial.

Declaraciones y bajas en Boca

Desde el club alemán, el arquero y capitán Manuel Neuer señaló:

“Nos preparamos para el partido para estar cada vez más concentrados ya que la intensidad también está aumentando un poco”.

En Boca, el entrenador Miguel Ángel Russo trabaja en la reestructuración del equipo tras las expulsiones de Nicolás Figal y Ander Herrera frente a Benfica, ambos suspendidos. Por su parte, el español salió lesionado en el debut.

El entrenador del Xeneize aseguró que aún no terminó de delinear el once titular. "La formación no la tengo ni yo. Vamos a esperar hasta mañana a la mañana. En estos torneos, tenés que esperar cómo se levantan. Después de hablar con el médico, tendremos que tomar las decisiones naturales", contó.

Sin embargo, se sabe que baraja la posibilidad de reemplazar al ex-Independiente con Lautaro Di Lollo y a Herrera, con Tomás Belmonte. También existe la chance de que entre Malcom Braida como sustituto de Kevin Zenón.

Cómo y dónde escuchar el partido

La cobertura en vivo estará a cargo de distintas radios del grupo Prima Multimedios, que transmitirán el encuentro desde las 21: