"Está lúcida, pero todavía no sabe lo que le pasó", la mamá de Alison dio detalles sobre su recuperación

Ni en los peores sueños. Ni en los peores deseos alguien puede imaginar algo así. Pero cuando una intervención tan simple se vuelve un caso de vida o muerte hay una delgada línea que separa el bien del mal. La paciencia es el motor clave para la esperanza a la que se aferra Carina, la mama de Alison Calfunao, la joven neuquina de 27 años que fue sometida a un trasplante de corazón de urgencia luego de que una intervención quirúrgica fallara en una clínica de la ciudad.

Esa esperanza es la que hoy mantiene con fuerzas a la familia de la chica que afortunadamente comenzó a dar señales alentadoras de recuperación. Tras una intervención médica crítica y semanas de incertidumbre, su madre confirmó en AM550 que la joven “está más lúcida, inquieta y comienza a reconocer a las personas”, aunque aún permanece sedada y con asistencia mecánica.

Lo que comenzó como una intervención menor, una ligadura de trompas ambulatoria en una clínica privada de Neuquén, derivó en una dramática cadena de complicaciones que la dejaron en estado crítico. Sufrió dos paros cardíacos, una infección severa y debió ser trasladada de urgencia a Buenos Aires para ingresar a la lista de emergencia nacional en el INCUCAI. El pasado martes finalmente recibió el trasplante cardíaco que le salvó la vida.

“Todavía no sabe todo lo que pasó. Solo le dijeron que la operación no salió bien, pero no sabe la dimensión de lo que eso significa”, expresó su madre en diálogo con AM550. Uno de los datos más fuertes del caso es que Alison aún no sabe que perdió una pierna como consecuencia de las complicaciones médicas previas al trasplante.