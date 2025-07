Primera fecha de Lifune con goleadas, triunfos visitantes y sorpresas

Comenzó el fin de semana en Torneo Oficial A y B de la Liga de Fútbol de Neuquén, donde Don Bosco goleó de local, Maronese y Pacífico animaron un gran cotejo, Vecinal festejó en Cutral Co, mientras que hubo varios repartos de puntos.

La competencia que divide a los 25 clubes de LIFUNE en dos categorías, 12 en la A, y 13 en la B, dio inicio este fin de semana donde hay en juego, además del título; dos ascenso y descenso para la temporada 2026.

Don Bosco picó en punta en goles, en Zapala goleó 6-1 a Petrolero Argentino. El Barrio renovó aires en su plantel, y buscará ser protagonistas con sus juveniles.

Por otra parte, Maronese hizo lo propio en el oeste con un buen 4-2 sobre Pacífico. La Sorpresa de la fecha se dio en Cutral Co, donde Vecinal le sacó el invicto del año a Alianza con un buen 3-2.

EL rojo mereció algo más, pero se conformó con el empate frente a Patagonia

En La Chacra fue empate entre Independiente y Patagonia 1-1, viéndose las caras nuevamente luego del cotejo por el Patagónico donde el naranja goleó de local. En Centenario, la ADC y San Patricio no se sacaron ventaja e igualaron sin goles.

En cancha de San Lorenzo se dio el dato de color de la jornada. Braian Stivel, arquero del Deportivo Rincón jugó de delantero central por la falta de jugadores, ya que el león jugó día anterior por el Federal A en Bolívar. En el cierre del cotejo, el arquero se vistió de goleador convirtiendo el tanto del empate para el 1-1 ante el cuervo.

En el Oficial B, Atlético Neuquén lo dio vuelta en Senillosa y se llevó los tres puntos por 3-2, siendo el único festejo de visitante. Otro que sumó fuera de casa fue Unión de Zapala, que en Plottier igualó 0-0 con El Porvenir.

Además, Esperanza superó por la mínima a Confluencia, mismo resultado para Añelo sobre Los Canales y Rio Grande en Ciudad Deportivo ante Sapere. En Limay, Eucalipto Blanco se quedó con el triunfo 2-1 sobre Rivadavia.

Próxima fecha: Patagonia vs Maronese, Petrolero vs Independiente, Rincón vs Don Bosco, San Patricio vs San Lorenzo, Alianza vs Centenario, Vecinal vs Pacífico. Confluencia vs Eucalipto Blanco, Los Canales vs Esperanza, Sapere vs Añelo, Unión de Zapala vs Rio Grande, Atlético Neuquén vs El Porvenir, Villa iris vs Bicicross. Libre Rivadavia.