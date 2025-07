"La Locomotora" Alejandra Oliveras empeoró y está muy grave

La boxeadora Alejandra "La Locomotora" Oliveras continúa en estado grave y sin mejorías tras el ACV que sufrió hace una semana y que la llevó a ser internada con urgencia en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. El nuevo parte médico comunicado por el doctor Bruno Moroni, director del sanatorio, indicó que su estado es crítico y reservado, con constantes evaluaciones neurológicas que bajan las esperanzas por su recuperación.

Todo pasó en siete días que mantienen en vilo a todo un país, a la espera de una mejoría. Sin embargo, los resultados no son positivos y lo que viene es incierto. La mejoría que había presentado hace cuatro días y que terminó en una operación de urgencia a raíz de un cambio clínico revelado a través de una tomografía, no dejó un resultado positivo en este aspecto.

El director del hospital santafesino evitó dar detalles sobre la salud cerebral de la boxeadora y repitió el discurso que no da un buen panorama: "Todo es muy dinámico y hay que ir viendo de manera permanente como se van modificando los parámetros neurológicos. Su estado es crítico y el pronóstico es reservado".

La palabra del doctor Bruno Moroni sobre el estado de salud de la boxeadora

En la misma línea, se refirió a los resultados de los estudios que constantemente le realizan, los cuales se van modificando constantemente. Moroni evitó contestar algunas preguntas que revelan el estado puntual de la jujeña y, si bien no lo dijo en conferencia, se supo que el estado es muy grave y no hay vuelta atrás. Es que ante la pregunta sobre si se intentó quitar el respirador durante el fin de semana, el directos del sanatorio eligió no contestar.

Hace una semana, La Locomotora se estaba por dirigir a un debate por la reforma de la Constitución de Santa Fe, ya que fue elegida para esa responsabilidad, pero no se sintió bien al despertarse. Esta fue una señal de alarma y no dudó en ir al hospital acompañada de su hijo, sin saber que iba a ser derivada e iba a quedar internada producto de un ACV y que no iba a volver a salir. Los síntomas lo anticiparon: mitad del cuerpo paralizado y dificultades en el habla, un accidente cerebrovascular que, según los médicos, comenzó la noche del domingo por un cuágulo.

Más tarde, un edema que le produjo una hipertensión cerebral la obligaría a ser intervenida quirúrgicamente. Desde entonces, no hay cambios positivos. Lo único favorable, según los responsables, que desetabilizarla, es su estado físico, que le juega a favor en este lucha.