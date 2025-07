Se acabó la novela: Keylor Navas es refuerzo de Pumas

Luego de forzar su salida a seis meses de llegar, Keylor Navas se va de Newell's y jugará en Pumas de México. El arquero de 38 años, que no estuvo en el estreno de la Lepra por enfermedad y ayer pidió no jugar frente a Banfield, finalmente fue transferido al fútbol azteca en 1.8 millones de dólares. Por su parte, en Rosario ya barajan las opciones para su posible reemplazo.

El "operativo desgaste" comenzó la semana anterior, cuando Navas confirmó al presidente Ignacio Astore que su intención era dejar Rosario para irse a Pumas. A pesar de la negativa y de rechazar una primera oferta de los mexicanos de U$D 1 millón, desde la Lepra terminaron cediendo luego de que el tico directamente pidiera ser suplente en el duelo frente a Banfield. Esta situación decantó en que tanto desde la dirigencia como el entrenador Cristian Fabbiani decidieran que no forme parte del encuentro, para, por otro lado, que Newell's retome la negociación y la marcha del arquero se diera lo más rápido posible.

El costarricense viajará a México en los primeros días de la semana, finalizando así su corta estadía en Argentina, que pese a su buen rendimiento en los 16 partidos donde defendió el arco leproso y el hecho de tener contrato hasta diciembre de 2026, termina en malos términos. Si bien no hay información oficial sobre la cifra por la que cerraron su salida, en Rosario bajaron su pretensión inicial cercana a los U$D 4 millones y la transferencia, según el periodista César Merlo, se habría cerrado en 1.800.000 dólares. Además, el arquero habría puesto dinero para cumplir con su deseo de irse.

Keylor Navas deja Rosario después de dos semanas de tire y afloje para forzar su pase a Pumas.

El post Keylor: suenan Romero y Andrada

Con la situación de Navas ya resuelta, el siguiente objetivo de Newell's es encontrar un sustituto del guardameta ex Real Madrid y PSG. En la semana trascendió una comunicación de Fabbiani con Chiquito Romero, que busca salir de Boca y habría dado el visto bueno para que empiecen las negociaciones. No obstante, otro ex arquero del Xeneize se sumó a la carrera: Esteban Andrada. El surgido en Lanús no fue inscripto por Monterrey para jugar la Liga MX y la intención del club sería que salga. Sin embargo, la traba para su llegada a la Lepra sería económica.