Fran Cerúndolo cerró una jornada negra para los tenistas argentinos

Fue un día para el olvido de los tenistas argentinos, que acumularon puras derrotas (algunas muy sorpresivas) en el ATP 250 de Umag y el ATP 250 de Kitzbühel respectivamente. La caída que más impactó fue la de Francisco Cerúndolo, que cayó por 6-7 (2), 6-4 y 7-5 ante el español Carlos Taberner, cediendo así la corona en el certamen croata que consiguió en 2024. Mariano Navone lo siguió y cayó en dos sets frente al neerlandés Jesper De Jong, dejando así a Camilo Ugo Carabelli como el único argentino en pie. Por su parte, en Austria se despidieron en octavos Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Thiago Tirante, dejando el torneo sin representación argenta.

No hubo excusas para un Cerúndolo que jugó un encuentro totalmente errático y le permitió a Taberner, 111° del ranking, dar la sorpresa. A pesar de sacar adelante en tiebreak un primer set que ya venía complicado por lo vulnerable que se mostró Fran con su saque, la historia iba a cambiar. Los múltiples errores no forzados con el drive del porteño de 26 años le costaron un quiebre en el quinto game que luego el español manejó para igualar la contienda redondeando un 6-4.

En el tercer set, el duelo fue algo difícil de explicar por las enormes ventajas que ambos dieron con el saque. Tras el 2-2 con un quiebre por lado, el Bocón jamás pudo imponer su jerarquía de 19° del mundo: pese a romper el saque de Taberner tres veces seguidas, nunca pudo confirmar el quiebre y el duelo seguía igualado pese a que ninguno hacía pie con su servicio. Y como para cerrar lo que fue un encuentro para el olvido, Cerúndolo terminó a puro error luego de no poder generar un nuevo quiebre y, en el duodécimo juego, cedió una vez más su saque para que el valenciano lo eliminara por 6-7 (2), 6-4 y 7-5, impidiéndole así defender la corona en el ATP de Umag.

El otro que se despidió fue un Navone que no le encontró la vuelta ante De Jong. A pesar de un muy sólido partido en primera ronda frente a Tomás Barrios Vera, la Nave hoy volvió a mostrarse inconsistente frente al 83° del ranking, que se valió de un rápido break en el primer set para llevarse la manga por 6-3 en el primero. En el segundo repitió la fórmula causando problemas al argentino con su devolución e inclusive generando una segunda ruptura. El de 9 de Julio alcanzó a contrarrestar este quiebre, pero a pesar de pelear se iba a quedar corto. Fue 6-3 y 6-4 para el neerlandés y habrá duelo de "verdugos" de los albicelestes en cuartos frente a Taberner.

Ya no hay argentinos en Kitzbühel

El Generali Open austríaco se quedó sin representantes nacionales luego de lo acontecido en la jornada de hoy. Báez continúa su dubitativo presente y, pese a empezar ganando, cayó ante el alemán Yannick Hanfmann por 5-7, 6-3 y 7-5, acumulando así 10 derrotas en sus últimos 12 encuentros para caer aún más en el escalafón mundial.

Otra derrota del día de hoy la protagonizó Comesaña, quien cayó ante el francés Arthur Cazaux y no pudo meterse en cuartos. El galo pegó primero y se llevó la primera manga por 6-4, mientras que en el segundo y pese a una mejoría del Tiburón, no iba a presentar demasiado desequilibrio y se definió en un tiebreak donde nuevamente su rival se impuso, cerrando así la victoria por 6-4 y 7-6 (5). Por último, Tirante no pudo dar la sorpresa ante Aleksandr Bublik, primer preclasificado. A pesar de un partido correcto del platense, los 17 aces y el 76% de efectividad con el primer saque del kazajo fueron demasiado para él y, de esta forma, cerró su participación en el ATP de Kitzbühel.