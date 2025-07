A pocas horas de que finalice el mercado de pases, River continúa con la necesidad de cerrar la salida de varios futbolistas que no son considerados por Marcelo Gallardo para el plantel en este segundo semestre. Tras la reciente partida de Rodrigo Aliendro a Vélez, al Millonario le quedan cinco jugadores en esa situación: Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Santiago Simón, Matías Rojas y Federico Gattoni.

Cada situación presenta particularidades que podrían resolverse o complicarse en estas últimas horas de mercado. Manuel Lanzini sabe que su ciclo en River está concluido y sigue a la espera de una propuesta que lo convenza para irse, luego de que las negociaciones con Vélez se frenaran. Por otra parte, Matías Kranevitter también busca un nuevo destino: sonó en Gimnasia (LP), aunque la oferta no habría cumplido sus expectativas económicas.

En tanto, Santiago Simón es el que más cerca parece de resolver su situación. El club interesado en el volante es Rosario Central, que tiene el visto bueno de su entrenador Ariel Holan y buscará cerrar una transferencia definitiva. A pesar de que el surgido en inferiores pretendía una salida al exterior, River pretende que salga por venta y solamente tuvo una oferta de préstamo por parte del Elche que no convenció.

Gattoni y Rojas, los más complicados

El central ex San Lorenzo y el volante paraguayo no tienen ofertas concretas y, ante la falta de una chance para emigrar, ambos buscan permanecer en el club pese a que River considera una rescisión de contrato. Rojas tiene un salario alto y pretende una buena parte del mismo para rescindir. Mientras tanto, Gattoni renovó su préstamo, lo que implicó una reducción en el pago que realiza Sevilla. Sin embargo, el club español aún no ha mostrado interés por encontrarle un nuevo club este mercado.