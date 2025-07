Show de Messi en la goleada del Inter Miami por la MLS

Luego de su participación en el Mundial de Clubes, el Inter Miami volvió con goleada a la competencia de la Major League Soccer con una actuación estelar de Lionel Messi. Las Garzas golearon al Montreal Impact por 4-1 en el Saputo Stadium con dos goles y una asistencia del capitán de la Selección Argentina. Con esta victoria, el equipo que dirige Javier Mascherano se acomoda en la Conferencia Este.

Con varios partidos menos que los líderes, Inter Miami retomó la competencia local de la mejor forma, sumando un total de 32 puntos, ubicándose en el puesto 6 con cuatro partidos menos que Cincinnati con 42.

La noche no empezaba bien para la Garzas, ya que Prince Owusu abría el marcador para el local. Minutos más tarde Messi habilitó a Tadeo Allende, el ex Godoy Cruz no falló e igualó las acciones.

El aporte goleador de Messi llegó en el cierre del primer tiempo, cuando enganchó de derecha al centro en el área, pasó a dos rivales y definió cruzado para dar vuelta el resultado.

En el complemento, la visita lo liquidó en un instante, primero con un tanto de Telesco Segovia a los 59, y jugada siguiente apareció nuevamente Lionel Messi con una gran jugada individual desde mitad de cancha, para el 4-1 final.

Metido de lleno en la competencia local, ahora el inter jugará el miércoles nuevamente de visitante, contra New England Revolution en el Gillette Stadium de Massachusetts. Además, el próximo sábado chocará con Nashville como local en el Chase Stadium y el miércoles 16 visitará al líder de la conferencia: Cincinnati.