Una nueva actuación preocupante del equipo Alpine en el GP de Hungría profundizó la crisis de la escudería francesa en la Fórmula 1. Es por esto que dentro del propio equipo se inició una investigación interna para determinar las fallas en las paradas de boxes que afectaron la carrera de Franco Colapinto.

El piloto argentino, que venía con buen ritmo competitivo durante la prueba, terminó en el puesto 18 tras sufrir las dos detenciones más lentas de toda la Fórmula 1 en el circuito Hungaroring. Su compañero Pierre Gasly finalizó 19°, también lejos de los puntos, y manifestó también su disgusto con la carrera ejecutada por la escudería.

Según datos oficiales, la primera parada de Colapinto, realizada en la vuelta 13 para cambiar neumáticos, se extendió por 11.01 segundos debido a dificultades para ajustar la rueda trasera izquierda. En el segundo pit stop, en el giro 37, se repitió en la demora y el argentino estuvo parado 7.23 segundos. Estas fueron las paradas más prolongadas del GP de Hungría, y totalmente contrapuestas a la única detención de Gasly, que estuvo 2.40 segundos en boxes.

Colapinto venía a buen ritmo en el GP de Hungría, pero las paradas en boxes perjudicaron su carrera. (Foto: Getty)

Sobre la investigación abierta dentro de Alpine, el portal Motorsport informó que la misma "se centra en un posible problema de software que habría impedido liberar el coche una vez completado el cambio de neumáticos”. Este tipo de análisis se realiza habitualmente en la Fórmula 1 para evitar repetir errores.

Desde la escudería francesa la sospecha es que la pistola neumática utilizada en la rueda trasera izquierda no reconoció que el cambio fue completado, por lo que todo apunta a una falla de software. El hecho de que haya sucedido las dos veces que Colapinto frenó fue calificado como "una coincidencia desafortunada", aunque esta tuviera un impacto decisivo en la carrera del pilarense de 22 años. Por otra parte, registros oficiales muestran que las paradas en boxes de Alpine han ido empeorando a lo largo de la temporada, y se ubican entre las más lentas de toda la Fórmula 1.

La frustración de Colapinto tras la carrera

El argentino manifestó su frustración ante la prensa luego de la competencia en Hungría: “Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados. Una carrera para el olvido, no creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores, en la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”, fue el descargo de Franco, que recién tendrá revancha a fines de agosto en el GP de Países Bajos tras el parate veraniego.