Gloria Ruiz contamina con funcionarios a la Municipalidad de Plottier

En Plottier, el clima político se recalienta tras la confirmación de que funcionarios cercanos a Gloria Ruiz siguen manejando áreas sensibles de la Municipalidad. A pesar de su destitución por “inhabilidad ética y moral” y de las causas judiciales que enfrenta por presunta corrupción, la ex intendenta y ex vicegobernadora avanza con su candidatura a diputada nacional, mientras su entorno opera desde la administración de su ex aliado, el actual intendente Luis Bertolini.

El partido Desarrollo Ciudadano, encabezado por familiares directos como sus hermanos Pablo, Vilma y Cristian Ruiz, su esposo Claudio Costa, y otros allegados, funciona como plataforma electoral de Ruiz. Sin embargo, también representa un foco de conflicto de intereses, ya que varias de sus autoridades ocupan cargos jerárquicos en el gobierno de Bertolini, generando sospechas de doble comando dentro del municipio.

Entre los nombres señalados figuran Juan Manuel Flores, actual secretario de Gobierno; Roxana Martínez, subsecretaria de Educación; Gustavo Stelzer, a cargo del área de Deporte y Recreación; y Julia Reyes, hoy al frente de Servicios Públicos. Todos ellos tienen vínculos estrechos con Ruiz (quien se postuló como candidata a diputada nacional para las legislativas de octubre) y participaron activamente de su gestión anterior, cuando ella era intendenta y Bertolini, su secretario de Desarrollo Urbano.

La situación se vuelve más grave al considerar que Gloria Ruiz está siendo investigada por la Justicia neuquina por posibles delitos cometidos tanto en la Municipalidad como en la Legislatura. Las denuncias incluyen el uso de fondos públicos para comprar una camioneta de lujo, la contratación de rituales religiosos millonarios, y la designación de familiares sin preparación en cargos estratégicos. Además, se cuestiona la adquisición de terrenos con fondos municipales durante su gestión como intendenta.

El intendente Bertolini, por su parte, renunció al partido de Ruiz, pero mantiene en funciones a gran parte de su ex equipo, lo que alimenta especulaciones sobre acuerdos subterráneos o falta de autonomía. A esto se suma que varios ex empleados de la Legislatura, desplazados tras la salida de Ruiz, habrían sido reubicados en el municipio, particularmente en la subsecretaría de Seguridad (que conduce Cristian Tracana).

Con este panorama, la política de Plottier vive una de sus etapas más convulsionadas. La doble trama de ambición electoral y cargos compartidos entre adversarios devenidos en socios silenciosos pone en duda la transparencia y gobernabilidad de la ciudad.