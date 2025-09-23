La selección de LIFUNE abre los cuartos de final de Copa País ante Tandil

Se juega una nueva instancia de la primera edición de la Copa País, competencia que se disputa a nivel selecciones de ligas y que inicia hoy miércoles los interregionales. Neuquén visita Tandil, en el cotejo de ida de los cuartos de final.

Las ocho regiones del Consejo Federal tienen a sus seleccionados campeones. Neuquén se quedó con la instancia Patagónica luego de imponerse 1-0 ante la Liga del Valle de Chubut en la final. En la fase anterior, dejó en el camino a Bariloche con un global de 3-1.

Ahora, el equipo de Roger Morales tendrá el desafío ante el seleccionado de Tandil, quien se quedó con la región Bonaerense- Pampeana Sur. La ida el miércoles 24 a partir de las 19.30hs en el General San Martín, casa de Santamarina, la vuelta 7 días después en Neuquén.

Con relación al plantel que jugó contra Chubut, se destaca la baja importante del capitán Manuel Berra, del mediocampista ofensivo Patricio Dalino, y el delantero Maximiliano Jara, los tres por temas personales- laborales. En su lugar fueron convocados los jugadores de Esperanza Leo Gutiérrez y Gastón Robles, más el atacante de Alianza Matías González. Por su parte, Lucas Baiz remplazará a Bruno Díaz como segundo arquero, y se suman los juveniles de Patagonia Bruno Gattoni y Julián Palumbo.

los 20 jugadores convocados para jugar la ida

En el resto de los cruces, General Alvear se quedó con la región de Cuyo, y se enfrentará a San Pedro, ganador de Bs As- Pampeana Norte. Por otro lado, el Litoral Sur tiene como campeón a Cañada de Gómez midiéndose contra El Dorado (Litoral norte) el campeón del centro (Rio Cuarto) espera por el vencedor del norte, que saldrá de San Pedro vs Cerrillos.