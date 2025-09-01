Copa País, Neuquén accedió a la tercera fase ¿cómo sigue la competencia?

Se jugó el cotejo de vuelta de la segunda fase de la Copa País. El seleccionado de Neuquén superó 3-1 al combinado de Bariloche y se metió en la siguiente instancia donde se verá con el representativo de Chubut y Santa Cruz.

En la ida jugada en la localidad cordillerana de Rio Negro, había sido empate en cero, con el viento como protagonistas. Esta vez, el equipo que dirige Roger Morales lo resolvió de buena forma, principalmente en el complemento.

Comenzó ganando la visita con tanto del “Pampa” Gómez quien recibió un pase de Montero y con un disparo al segundo palo puso el 1-0. En el inicio del complemento, la visita se quedó con 10 por roja directa a Espinoza y desde ahí el dominio fue todo de Neuquén.

A los 12´, Pablo Namuncurá apareció por el medio del área y conectó de cabeza un gran centro de Páez para el 1-1. Minutos más tarde Axel Paz, que había ingresado hacía pocos minutos, metió un exquisito tiro libre al ángulo para darlo vuelto, y a los 25´ Alejandro Díaz entró al área y definió al primer palo, decretan do el 3-1.

Alejandro Diaz entró y facturó, para liquidar el partido- Foto Pablo Chagumil

Neuquén terminó mostrando su mejor producción en el segundo tiempo, y liquidó una serie complicada que ahora lo deposita en la tercera rueda, donde se enfrentará en instancia patagónica, con la Liga del Valle de Chubut, y el ganador de la provincia de Santa Cruz.

EL triangular se realizará en una sola sede, donde Neuquén solicitó ser anfitriona. El 15 del corriente mes sería la fecha pautada para conocer al ganador de la instancia patagónica.