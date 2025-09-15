La Selección de LIFUNE es la mejor de la Patagonia y sigue en la Copa País

La final Patagónica de la Copa País quedó en manos de Neuquén. En la final jugada en el General San Martín, el seleccionado que dirige Roger Morales superó 1-0 al elenco de la Liga de Valle de Chubut, y se quedó con la clasificación a cuartos de final de la competencia donde ahora jugará contra Tandil, a partido ida y vuelta, con definición en la provincia patagónica.

Promediando en primer tiempo, el elenco local construyó una gran jugada colectiva donde el esférico fue de derecha a izquierda, Braian González tocó para Maxi Morales y este aprovechó el movimiento del delantero para tirarle un centro preciso al segundo palo, “Bamban” apareció solo y de cabeza puso el único tanto del elenco.

Hernán Azaguate, clave en la temporada con Independiente, hoy vistiendo la camiseta de la selección

La visita también tuvo lo suyo, pero en los momentos claves chocó nuevamente con una gran actuación de Alan Aldalla, quien se volvió clave para mantener el resultado, esto sumando la firmeza defensiva de un equipo que logró nuevamente una nueva clasificación.

Ahora se viene la cuarta fase, donde ya se encuentran los ganadores de las 8 regiones del país. Neuquén se quedó con la Patagonia y se medirá con los campeones de la Bonaerense- Pampa Sur: Tandil, que superó a Santa Rosa 5-4 en los penales luego de empatar en 1 tanto.

Los cuartos de final comenzarán el miércoles 24 la ida en la cancha de Santamarina de Tandil, la vuelta en el General San Martín, cancha de Atlético Neuquén, el domingo 1ro de octubre.