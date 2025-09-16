Neuquén ya está en cuartos de la Copa País: ¿cómo será su próximo desafío?

La Copa País ya tiene al ganador de la Región Patagónica. La Liga de Fútbol de Neuquén se quedó con la final superando a la Liga del Valle de Chubut por 1-0 a partido único. Ahora, el seleccionado de Neuquén comenzará con su camino por el interconferencia donde el próximo rival será Tandil.

La competencia a nivel selecciones ya tuvo una primera fase provincial, donde todas las ligas de una misma provincia jugaron para determinar quienes la representaban. Posteriormente comenzaron los cruces regionales contra otras provincias. Al tener solo una liga, Neuquén arrancó en la segunda instancia donde dejó en el camino a la Liga de Bariloche, representante de Rio Negro, y en la tercera eliminó al equipo de Chubut.

Ahora es el turno del interconferencia, donde el seleccionado que dirige Roger Morales se enfrentará contra el ganador de la región Bonaerense- Pampa Sur: Tandil, quien superó a Santa Rosa el 20 de agosto por penales 5-4, luego de igualar 1-1.

en el caso de pasar, Neuquén se meterá entre las 4 mejores ligas del pais

La serie será a partido ida y vuelta, donde el miércoles 24 de septiembre se enfrentarán en el estadio General San Martín de Tandil 20hs. la vuelta será en Neuquén el primero de octubre.

Quedaron determinados los ganadores de otras regiones. La Liga de Rio Cuarto representará a la Región Centro, General Alvear ganó la Región Cuyo, mientras que la Bonaerense- Pampa norte tiene a la liga de San Pedro.

El ganador de la serie entre Tandil vs Neuquén, se enfrentarán con el vencedor de General Alvear vs San Pedro, con fecha programada el 8 de octubre la ida, y el 15 la vuelta.