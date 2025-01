LiFuNe: San Lorenzo emitió un comunicado y bajó los "decíbeles"

La primera edición de la Copa Provincial arrancó con polémica, tras conocerse el miércoles el sorteo y la distribución de las zonas del certamen que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén.

El club San Lorenzo anunció el jueves que no jugará la competencia y apuntó contra la organización del torneo. Desde la entidad que rige los destinos del fútbol provincial también sacaron un comunicado y les solicitaron a la entidad del oeste de la capital neuquina que se retracten. El Ciclón quedó en el Grupo 1 con Don Bosco de Zapala, Río Grande de Neuquén capital y CEOS de Junín de los Andes. Sin embargo, el día posterior al sorteo, hicieron publico a través de un comunicado donde informaron que se bajaban de la Copa. La zona quedará solo con tres equipos y no habría reemplazante, según lo que se conoció en las últimas horas por parte de la dirigencia de LiFuNe.

El motivo que dieron desde el club fue por el formato de juego y los cambios. "Al club se le comunicó una forma de jugar y ayer se modificó todo nuevamente", aseveraron. Y aducen que en el caso de participar de la Copa Provincial se verían afectados los tiempos de la pretemporada e implicaría viajes muy costosos, que aparentemente no estarían en condiciones de afrontar.

LiFuNe salió al cruce

Un par de horas después de la baja del Ciclón, desde la Liga de Fútbol de Neuquén publicaron un duro comunicado en sus redes sociales, como respuesta en el que instan al club San Lorenzo a retractarse. Apuntaron contra la entidad del oeste capitalino por no asistir el día del sorteo y tampoco a la reunión previa entre dirigentes. Lo consideraron una "gran falta de respeto a los demás participantes".

Además aseguraron que las modificaciones "fueron hechas de común acuerdo". Por último, invitaron a San Lorenzo a "recapacitar y hacerse cargo de su baja del Torneo Provincial".

Se pudo saber que desde el Consejo directivo de LiFuNe, se analiza enviar lo ocurrido y acontecido al Tribunal de Penas, para que este se expida ante lo ocurrido. Las versiones indican que de no participar "El Ciclón" podría ser plausible de una sanción entre 30 a 60 y 90 días que no le permitiría jugar la competencia del primer semestre en ninguna categoría.

San Lorenzo emitió otro comunicado

En tanto, en las ultimas horas, más en frío y asesorados, la dirigencia de El Ciclón emitió en redes sociales otro comunicado, bajando el tenor de la discusión.

En el mismo indicó que "jamás se quiso faltar el respeto o criticar a LiFuNe" y más adelante adujo cuestiones de organización en torno a la confirmación del plantel y algunas cuestiones económicas para afrontarla competencia.

En otra parte del comunicado señalaron que "estamos enfocados en la Copa Neuquén que se pondrá en marcha en marzo." y en la parte final de la misiva hicieron hincapié en que "jamás fue la intención de generar malestar o provocar alguna situación de conflicto".