Con Ander Herrera pero sin Cavani: los concentrados de Boca para jugar contra Argentino de Monte Maíz

Ander sí, Cavani no. El vasco concentra y se perfila para jugar ante Argentino de Monte Maíz. Cavani se queda en Buenos Aires por una molestia. Foto: X @BocaJrsOficial

Con vistas al primer encuentro oficial del año, Boca confirmó su lista de concentrados para el duelo con Argentino de Monte Maíz, por la primera ronda de la Copa Argentina, mañana a las 21.10hs en el estadio de Colón de Santa Fe. Dentro de la citación enviada por Fernando Gago destacan la presencia de Ander Herrera, que además se perfila para ser titular, pero se confirmó la ausencia de Edinson Cavani, al que preservarán por una molestia muscular para que llegue óptimo al inicio del torneo local.

Tanto el entrenador del Xeneize como el cuerpo técnico vieron muy bien al español de 35 años en sus primeras prácticas y es por eso que no solamente figura entre los concentrados, sino que arrancaría dentro del once como el volante central titular. De esta manera, Herrera hará su debut oficial con la camiseta de Boca mañana por la noche en Santa Fe. Otros refuerzos que fueron citados y tienen chances de jugar son Ayrton Costa y Carlos Palacios.

uD83DuDD1C ¡uD835uDDE3uD835uDDE5uD835uDDE2´uD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDE2 uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDE2!



??#CopaArgentina

uD83CuDD9A Club Deportivo Argentino

uD83DuDDD3 Miércoles 22/1

uD83DuDD59 21:10

uD83CuDFDF Estadio Brigadier General Estanislao López

uD83DuDCBB @elcanaldeboca#DaleBoca uD83DuDD35uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/47GUowhzbM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 21, 2025

Por otro lado, si bien Cavani no estará ante Argentino de Monte Maíz, la decisión es preventiva y no por una lesión en sí. El goleador uruguayo terminó la pretemporada con una molestia muscular y, aunque está en condiciones de jugar, no quieren arriesgarlo y se quedará para seguir con la puesta a punto de cara al duelo ante Argentinos Juniors, el próximo domingo en La Bombonera.

Los otros que se quedan en Buenos Aires

Además de Cavani, otros cuatro habituales convocados no serán parte del duelo de Copa Argentina y se quedarán trabajando en el club. Marcos Rojo, que tuvo una molestia en el tendón hace dos días, tampoco será arriesgado, mientras que Cristian Lema (en la fase final de recuperación de una lesión en el tobillo), Ignacio Miramón y Tomás Belmonte completan el grupo de los que no estarán. Por otra parte, será una nueva chance para Santiago Dalmasso y Camilo Rey Domenech, dos juveniles que tuvieron minutos ante Juventude y son del gusto de Gago.