Con Di María suplente, a Benfica se le escapó un partido increíble: lo ganaba 4-2 y lo perdió 5-4 ante Barcelona

Uno de los duelos más interesantes de la jornada de Champions League tiene lugar en el Estadio Da Luz desde las 17. El Benfica, recibe al Barcelona y hasta ahora el partido no defrauda: las Águilas lo ganaban 4-2, pero los culés lo dieron vuelta y 5-4. En los portugueses Ángel Di María no estuvo de arranque por una molestia pero entró desde el banco de suplentes mientras que Nicolás Otamendi estuvo desde el inicio como capitán. Otro argentino que ingresó desde le banco en el final fue Benjamín Rollheiser.

Benfica 4-5 Barcelona, los goles

En la primera jugada del partido, los lusos fueron contundentes y se pusieron arriba. Una corrida del lateral Álvaro Carreras por izquierda derivó en un centro que, tras la dejada de Andreas Schjelderup, le quedó justo debajo del arco al griego Pavlidis para vencer al arquero Wojciech Szczesny y decretar el 1-0.

¡¡GOL DE BENFICA!! En el arranque marca Vangelis Pavlidis el 1-0 ante Barcelona en Portugal.



En un partido muy abierto, Barcelona encontró en un penal polémico la igualdad en el marcador. Un contacto dentro del área entre Tomás Araújo y Alejandro Baldé fue sancionado como penal por el árbitro Danny Makkelie tras un llamado del VAR. Robert Lewandowski se hizo cargo de la ejecución y, con su particular frialdad, estableció de nuevo la igualdad en el marcador.

¡LEWANDOWSKI Y EL 1-1 PARCIAL ENTRE BARCELONA Y BENFICA!



No obstante, Benfica encontró a espaldas de la defensa rival la forma de lastimar y, tras un par de ocasiones desperdiciadas, encontró el 2-1 por una tremenda equivocación entre Szczesny y Baldé. Una pelota larga de Otamendi generó la confusión entre el arquero y el defensor para que la pelota le termine quedando a Pavlidis, que se fue con arco vacío para establecer el 2-1.

¡INCREÍBLE ERROR EN BARCELONA! Blooper entre Szczesny y Balde para el doblete de Vangelis Pavlidis.



Pero iba a haber más del conjunto luso, que volvió a aprovechar las grietas defensivas de Barcelona para ponerse 3-1 mediante su goleador, que está teniendo una gran noche. En otro contragolpe, Fredrik Aursnes dejó mano a mano a Kerem Akturkoglu con Szczesny, que salió a achicar y, según el árbitro Makkelie, le cometió penal. Pavlidis se hizo cargo de la ejecución, engañó al polaco y marcó el su tercer tanto del encuentro.

¡¡Hat-trick de Pavlidis para el Benfica 3-1 Barcelona en Portugal!!



En el segundo tiempo, luego de un descanso, los goles volvieron a caer. Primero, el Barça encontró el descuento con un error insólito del arquero Anatoliy Trubin, que en su intento por meter un pase largo encontró la cabeza de Raphinha, que se interpuso en el envío y la pelota salió disparada directo al arco portugués para convertirse en el 3-2.

¡¡INSÓLITO GOL DE BARCELONA!! Marcó Raphinha, pero atención a lo que hizo el arquero Anatoliy Trubin...



Sin embargo, rápidamente Benfica volvió a tomar distancia gracias a una nueva concesión defensiva de un elenco culé que no tuvo una buena actuación defensiva. Un nuevo desborde de Carreras por izquierda iba a llegar a Pavlidis, sin embargo Ronald Araújo, en su intento por impedir el envío, metió el pie y terminó por marcarse un gol en contra.

¡Otro blooper! Ahora es ARAÚJO en contra quien marca: Benfica está 4-2 ante Barcelona.



Sin embargo, el partido no le iba a dar tregua a las Águilas y un nuevo penal en contra volvió a sembrar dudas en el cuadro portugués. Carreras tomó en el área a Lamine Yamal y no le dejó otra alternativa al árbitro que cobrar penal. Otra vez se encargó Lewandowski, que volvió a engañar a Trubin para decretar el 4-3.

El Barcelona se envalentonó y empezó a llevarse al local por delante hasta que a los 85 minutos consiguió el empate en una pelota parada. Pedri recibió en corto de un córner y sacó un centro al punto penal donde Eric García se elevó más que todos para, con un gran cabezazo, establecer el 4-4 en un partido absolutamente infartante en el Estadio Da Luz.

CENTRO DE PEDRI Y AGÓNICO 4-4 DE BARCELONA ANTE BENFICA POR ERIC GARCÍA.



Para rematar lo que fue un increíble partido, sobre el final el elenco catalán iba a quedarse con un triunfo totalmente impensado minutos antes. En tiempo de descuento todo Benfica, con la necesidad de un triunfo, fue a buscar al área. Tras el rechazo defensivo del Barça, la pelota le quedó a Raphinha, que encaró al último defensor local, se acomodó para la zurda y sacó un disparo ante el que Trubin no pudo responder. Festejo y delirio total para el Barcelona, que se lleva tres puntos que prácticamente lo meten en la clasificación directa a octavos.

El Liverpool de Mac Allister ganó y sigue en la punta

En otro de los partidos con participación argentina, los Reds pretenden seguir con su andar perfecto en esta Champions ante Lille en Anfield. Alexis Mac Allister fue preservado ante el conjunto francés e integra el banco de los suplentes. El argentino, que no fue titular ante Girona en diciembre por acumulación de amarillas, no está hoy entre los once que dispuso el entrenador neerlandés Arne Slot. Por ahora, son siete victorias en siete juegos para los Reds, que ganan 1-0 con un tanto de Mohamed Salah.

Mac Allister y Liverpool quieren seguir ganando en UCL (Foto: AP)

Por otra parte, la Juventus, que tendrá a Nicolás González en la convocatoria, se mide en Bélgica ante el Brujas con el objetivo de una victoria que lo acerque a los ocho mejores. Por otra parte, Bologna, con muy pocas chances de estar en los playoffs para acceder a la siguiente ronda, recibirá al Borussia Dortmund con Santiago Castro (de buen presente en la Serie A) como posible titular. Por último, Walter Benítez será el arquero del PSV en la visita del conjunto neerlandés al Estrella Roja, buscando asegurar su lugar en los playoffs.