Crecen las expectativas por el inicio del Federal de básquet

El 8 de marzo es el gran inicio de la Liga Federal de Básquet 2025 donde los equipos de Neuquén y Rio Negro animarán la zona A de la Conferencia Sur. De cara al debut, los equipos de la provincia comienzan con los amistosos buscando rodaje y funcionamiento.

Independiente, Pacífico, Centro Español, Biguá, Perfora, Deportivo Roca, Del Progreso y Atlético Regina animarán una zona que promete ser atractiva de principio a fin, donde algunos están con intenciones de pegar el salto.

Luego de dos semanas de trabajo intenso físico- técnico, llegó el turno de los amistosos para varios equipos. En el Malvinas Argentina, Perfora y Español se verán las caras ante Español miércoles 21.30hs, luego de lo que fue la final del Pre Federal que quedó en manos del verde.

En la previa, el conjunto de Plottier se armó pensando en ser competitivo, “hay una realidad que no podemos escapar, el club hoy no puede competir económicamente con otros, las energías se gastan más mirando las inferiores y poder reforzar con lo que hay. Igualamos las millones que gastan otros clubes con trabajo” expresó su capitán Carlos Sepúlveda, agregando además que “Tenemos un equipo para competir, no para ascender. Tener una base armada nos da un giro importante”.

Por otro lado, está confirmado el cotejo de las 21.30hs de hoy miércoles en el Viejo Ramírez entre Pacífico y Biguá. Mientras que el jueves se verán las caras Atlético Regina ante Deportivo Roca.

Ya el fin de semana, el conjunto naranja volverá al campo de juego el sábado ante independiente, y devolverá la visita al rojo el día miércoles.

En los próximos días se conocerá el fixture oficial de la competencia, que clasificará a cuatro equipos del grupo para enfrentarse con los elencos del Grupo B de la conferencia Sur. De ahí saldrán quienes irán a los interconferencia.