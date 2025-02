TN: No prosperó la protesta de Urcera y no se modificó la clasificación

No próspero la protesta de Urcera y quedó segundo .

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC dio su veredicto sobre el resultado de la carrera final de TN Clase 3 que se disputó en el autódromo de Paraná, el cual estaba en "suspenso" ante una denuncia del equipo de José Manuel Urcera (Larrauri Racing) sobre una supuesta "Falsa Largada" de Alfonso Domenech (Saturni Racing).

Tras analizar las imágenes que fueron solicitadas a los participantes, y a sus respectivos equipos, se determinó que dicho movimiento no habría otorgado ventaja para Domenech, quien lideró durante las 20 vueltas de la competencia en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, y de esta manera fue confirmado como el ganador de la prueba inicial del campeonato 2025, no dando lugar a la protesta de Urcera, quien quedó clasificado segundo.

Cabe señalar que de acuerdo a una norma del Reglamento Deportivo de TN para esta temporada, se indica que: "Quedará a criterio de los Comisarios Deportivos la aplicación de esta sanción en caso de comprobarse, con pruebas y debidos fundamentos, la inexistencia de intención y/o ventaja".

El video de la largada que protestó Urcera

La palabra de Domenech: "No se ve nada"

Desde el primer momento, Alfonso Domenech se mostró confiado con la determinación final de la CAF. "Vi la cámara y no se ve nada. No se que pasó. No sé por que habrá que esperar hasta el martes", manifestó el lunes en declaraciones a Carburando Radio.

Confirmado el clasificador, Alfonso Domenech lidera el certamen con 42 unidades, seguido de "Manu" Urcera con 35 y Jerónimo Teti con 29. El top 5 se completa con Facundo Chapur (26) y Julián Santero (26).

Para realizar la protesta el nativo de San Antonio Oeste pagó 800.000 pesos, que serán devueltos, ya que no se dio lugar al pedido realizado.