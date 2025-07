El gesto de la Locomotora Oliveras que le dio esperanza a sus familiares: “Emociona”

La Locomotora Oliveras sufrió un ACV el pasado lunes 14 de julio, por el que debió ser operada de urgencia y aún se aguarda por su evolución. En este contexto de dolor e incertidumbre, apareció su hermano para hablar en los medios sobre su situación y comentar qué ocurrió en las últimas horas que le dio una motivación a la familia para confiar en que podrá recuperarse.

Los partes médicos no son muy alentadores, ya que la preocupación sobre la salud de la Locomotora Oliveras no deja de aumentar. "La paciente Alejandra Oliveras, de 47 años, cursa el 10mo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 'Dr. José María Cullen', tras haber ingresado el 14 de julio por accidente cerebrovascular (ACV) isquémico", explicó Bruno Moroni.

"Actualmente, se encuentra estable hemodinámicamente, en asistencia mecánica respiratoria y sin cambios neurológicos respecto a los días previos". explicó sobre su estado actual. E informó cómo serán los próximos días para ella: "Continúa bajo seguimiento permanente por parte del equipo de la Unidad de Terapia Intensiva. Su pronóstico continúa siendo reservado".

Más allá de lo que comentan los médicos, la familia se mostró siempre positiva y con esperanzas de que se recuperará. Sobre todo luego de lo que ocurrió en las últimas horas. En diálogo con DDM, Jesús Oliveras, hermano de la boxeadora, contó qué gesto los volvió a llenar de esperanzas.

"Actualmente se encuentra estable y sin cambios neurológicos, continúa bajo seguimiento permanente por parte del equipo. No hay grandes cambios", comenzó explicando. Pero agregó: "Ayer me llamó mi hermana Roxana, que le tomó la mano y le dijo 'Si me escuchas hermana apretame la mano'".

En este sentido, la Locomotora Oliveras habría respondido de manera positiva, lo que generó una gran ilusión. "Y le apretó la mano, eso la emocionó muchísimo. Hay conciencia, y eso es lo más importante, hay esperanza, hay alma", aseguró su hermano.

Por lo pronto, la ex boxeadora continúa internada en Santa Fe mientras los médicos hacen todo lo posible por que recupere su vida. Mientras tanto, su familia se muestra unida para apoyarla con el deseo de que pueda mejorar.