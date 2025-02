La terrible lesión que sufrió el chubutense Tomás Conechny en Barcelona-Alaves

uD83DuDCAC Coudet, sobre el choque entre Gavi y Conechny: "No lo vi, lamentablemente chocaron. A mí Gavi es un jugador que me gusta porque me gusta los jugadores que disputan cada pelota como la última"



? "No creo que ningún jugador haga eso adrede" pic.twitter.com/MxiI9pMXGH