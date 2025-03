Fernando Gago rompió el silencio: "Mi continuidad nunca estuvo en duda"

Luego de que Boca venciera 1-0 a Rosario Central en La Bombonera y se suba a la cima del Torneo Apertura, el foco estuvo puesto en Fernando Gago, principal blanco de los silbidos de la mayoría de los hinchas. Tras el encuentro, el entrenador habló en conferencia de prensa y aseguró que continuará en el cargo.

Tras la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, el panorama pintaba desfavorable e incluso se hablaba de una asunción de Mariano Herrón como interino en los próximos días. Mostrándose más serio de lo habitual, Pintita brindó la habitual rueda de prensa confirmando que continuará al mando y desechando las versiones que lo daban afuera: “Creo que hay que cortar un poco este tema. Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento, de mi parte nunca estuvo en duda", dijo.

Además, Gago aseguró que mantiene diálogo frecuente con el Consejo de Fútbol: "Hablo todos los días con la dirigencia, hablo muchísimo con Delgado, con Cascini, con Serna cada vez que estamos en el club. Hablo con el presidente (Riquelme) también en muchas ocasiones", sostuvo, y reforzó el hecho de que nunca se sintió afuera de Boca: "No sé de dónde salió eso. No quise salir a desmentir tampoco porque no era necesario, era seguir hablando de algo. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa".

Luego de ser silbado por La Bombonera, Gago afirmó que sigue. (Foto: Fotobaires)

Sobre la expresión de los hinchas en La Bombonera, que incluyó cánticos contra el equipo y silbidos contra él, se enfocó en resaltar el apoyo al Xeneize: "Al hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Fue increíble hoy cómo reaccionaron ante una derrota muy dura que nos dejó afuera de un objetivo nuestro. Hoy acompañó, estuvo alentando, estuvo con los jugadores y es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho".

Por último, ante la consulta de qué es lo que sigue luego del fracaso en Copa Libertadores, el DT no obvió mencionar el objetivo de su equipo: "¿Qué tenemos que lograr? Ser campeones, tenemos que ser campeones del torneo. Está claro y vamos a trabajar para eso. Tenemos que seguir en esta forma de jugar".