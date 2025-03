Guillermo Barros Schelotto aún no firmó, y Chilavert ya lo destrozó

En las próximas horas, Guillermo Barros Schelotto firmará su contrato con Vélez para hacerse cargo del primer equipo, luego de la salida de Sebastián Domínguez. Ante la confirmación del Mellizo, José Luis Chilavert no tuvo pelos en la lengua para opinar del nuevo entrenador, “No tienen nivel, autoridad ni capacidad para estar al frente de Vélez”

La relación entre ambos nunca fue buena, primero como jugadores, y ahora en la etapa de Director Técnico por parte de Guillermo Barros Schelotto, quien estuvo en la selección de Paraguay, donde no dejó una buena imagen, siendo el blanco constante de las críticas del ex arquero paraguayo.

“Conozco a la perfección que no trabajaban en Paraguay, por eso lo digo. No es que me comentaron o me enteré por un chisme. No me caen mal, solo digo que no trabajan y no son profesionales aptos para estar al frente de Vélez” dijo el ídolo fortinero.