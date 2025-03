El posible once de Marcelo Gallardo para el debut de River en Copa Libertadores

Gallardo piensa en el once ante Universitario. A poco del estreno en Copa Libertadores, el Muñeco tiene algunas dudas sobre el equipo que alineará en Perú.

A solamente dos días del debut en Copa Libertadores, su gran objetivo del 2025, River palpita el duelo ante Universitario de Perú por la primera fecha del Grupo B. Para el encuentro, Marcelo Gallardo piensa un equipo con mayoría de titulares, pero tendrá también en cuenta las cargas de sus futbolistas debido a los ocho encuentros que disputará en los siguientes 29 días (la seguidilla comenzó este fin de semana ante Rosario Central).

Las principales dudas están en la defensa, aunque la certeza sería el retorno de Paulo Díaz en la zaga en lugar de Lucas Martínez Quarta (jugó su primer encuentro después de un desgarro) o Germán Pezzella. El chileno no fue ni al banco ante Central después de jugar 180 minutos con Chile en fecha FIFA, pero retornará al once. La otra incógnita defensiva es si el neuquino Marcos Acuña retendrá su lugar o si Milton Casco lo reemplaza ante la 'U' para no exigir de más a un Huevo cuyo estado físico viene siendo una dificultad en los últimos meses.

En cuanto a las otras incógnitas de Gallardo, la salida de Giuliano Galoppo en el entretiempo ante Central generó preocupación en el DT, que podría perderlo para el debut copero por una molestia muscular. El que ingresó en su lugar fue el chubutense Ian Subiabre, cuya entrada fue con gol incluido y por eso es candidato a meterse entre los once. Por último, el colombiano Kevin Castaño podría reemplazar a Rodrigo Aliendro en el eje del mediocampo.

El probable equipo de River para el debut en Copa Libertadores

De esta manera, los posibles once que inicien el miércoles en el Estadio Monumental de Lima serían Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Milton Casco; Rodrigo Aliendro o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo o Ian Subiabre; Franco Mastantuono; y Miguel Borja.