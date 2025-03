River viaja a Paraguay pensando en la Supercopa Internacional

Después de una dolorosa derrota en el Monumental ante Estudiantes, en River la cabeza está puesta en la Supercopa Internacional y levantar un nuevo título que le dé alguna certeza a esta segunda etapa de un Marcelo Gallardo que hasta ahora no termina de encontrar el funcionamiento que pretende.

El Muñeco esperará hasta último momento para evaluar la recuperación física de algunos jugadores, pero lo cierto es que hay muchas chances de que haya cambios en el once. La delegación viaja rumbo a Asunción esta mañana y, ya en tierras paraguayas, el DT definirá quiénes saldrán a la cancha frente a Talleres.

Noticias Relacionadas Estudiantes lo liquidó en el final, y se llevó un gran triunfo ante River en El Monumental

RIVER, RUMBO A ASUNCIÓN POR UN NUEVO TÍTULO ?uD83DuDD34??



La delegación del Millonario viaja a Paraguay para disputar mañana la Supercopa Internacional ante Talleres. pic.twitter.com/BqBGLkakcO — TyC Sports (@TyCSports) March 4, 2025

Los cambios que asoman tras el 0-2 frente a Estudiantes de La Plata estarían en el fondo y el ataque. Germán Pezzella volvería a la zaga por Paulo Díaz, mientras que no se descarta que Milton Casco vuelva al once en reemplazo de Marcos Acuña luego de un flojo rendimiento del neuquino. Por otra parte, hay chances de que Miguel Borja o Facundo Colidio, que se perdió el duelo ante el Pincha por un malestar estomacal, puedan meterse en el once. El que saldría del equipo es Franco Mastantuono.

Galoppo, descartado

Finalmente, el ex Banfield, que apuntaba a recuperarse para el encuentro de mañana, no será parte de la delegación de River. "Está en su proceso de recuperación, recién el lunes vamos a ver si está en condiciones de sumarse a la par del grupo", había dicho Gallardo el sábado. El volante no alcanzó a rehabilitarse tras la lesión en el sartorio y se perderá la final. El ex Banfield había jugado los primeros seis partidos con el Millonario, pero este problema muscular lo tiene marginado por tercer encuentro consecutivo.