Vélez erró un penal, perdió ante Sarmiento y estira su mal momento en el campeonato local

El Fortín pierde ante Sarmiento en Liniers. Vélez no puede mejorar su mala imagen en el Torneo Apertura y cae 0-1 en el Amalfitani. Foto: Fotobaires

Después de su goleada ante Olimpia por Copa Libertadores, Vélez cayó 1-0 ante Sarmiento en el José Amalfitani por la jornada 13 de la Zona B del Torneo Apertura y estira su mal momento en el campeonato local. El Verde se impuso gracias al gol de Franco Frías en el segundo tiempo. En una de las últimas jugadas del encuentro, Michael Santos falló un penal para los de Liniers, que están prácticamente sin chances de llegar a los playoffs y quedó comprometido en con la permanencia en la tabla anual.

Vélez no pudo pesar en el juego y no lastimó demasiado a un Sarmiento que estuvo ordenado e incluso contó con un par de contragolpes que desaprovechó. No obstante, Lucas Acosta apareció en dos ocasiones para sostener al Verde, que empezó a encontrar algunos espacios ante la defensa del Fortín, avisó con un par de ataques y finalmente iba a llegar al 1-0 a 20 minutos de final del encuentro.

Javier Sanguinetti movió el banco y Franco Frías le respondió con el tanto de la victoria, la primera de visitante tras 17 partidos. Para colmo, en el final el conjunto de Liniers desperdició un penal que le impidió, al menos, igualar. Tercera caída seguida en el Torneo Apertura para un Fortín que no arranca en el torneo doméstico tras el arribo de Guillermo Barros Schelotto y se empieza a complicar con la permanencia por tabla anual.

Frías y el gol de la victoria para Sarmiento

Con el correr de los minutos en el segundo tiempo, el Verde comenzó a encontrar espacios para contraatacar, e iba a encontrar la ventaja gracias a una muy buena acción elaborada por tres que Sanguinetti metió desde el banco de suplentes. Franco Frías inició el ataque, la dejó para Valentín Burgoa y éste la cambió de lado para Gabriel Díaz, que sacó un centro venenoso que el propio Frías mandó a la red entrando por el primer palo.

¡GOL DE SARMIENTO! Frías pone el 1-0 para los de Junín ante Vélez.



uD83DuDCFA #ESPN pic.twitter.com/HOnuAWlf16 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

El penal fallado por Santos

En un final con polémica, el árbitro Sebastián Martínez Beligoy cobró una mano en el área de Frías y dio penal para Vélez a los 45 minutos de juego. Después de un largo tiempo entre revisión, un intento de romper el punto penal del central visitante Juan Manuel Insaurralde y la posterior reacción de los jugadores del Fortín, el encargado fue un Santos que primero ejecutó antes de la orden y luego, en el tiro que contaba, elevó su remate por encima del travesaño.

¡NOOO, MICHAEL! Santos erró el penal sobre la hora.



uD83DuDCFA #ESPN pic.twitter.com/BXssUrhZ51 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

Las chances perdidas de Vélez

En un primer tiempo de pocas situaciones, las más claras fueron dos y estuvieron del lado local: Lucas Acosta respondió bien ante un cabezazo de Maher Carrizo y también se lució sacando un tiro libre de Michael Santos con una gran tapada en los instantes finales de la primera parte.

Locura: Acosta sacó LITERALMENTE del ángulo el tiro libre de Michael Santos en Liniers. pic.twitter.com/9kRJMNj1zJ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

Al comienzo de la segunda mitad, Álvaro Montoro también tuvo su chance recibiendo en la medialuna del área, sin embargo su remate pasó muy cerca del palo izquierdo. El conjunto de Barros Schelotto metió jugadores ofensivos, insistió, pero no tuvo claridad para romper el cero e iba a terminar perdiendo el partido.

¡CERCA EL PIBE DE MARCAR UN GOLAZO! Avisó Montoro en el arranque del ST ante Sarmiento.



uD83DuDCFA #ESPN pic.twitter.com/gxQEiruxXJ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Kevin Vázquez, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos y Álvaro Montoro.

Sarmiento: Lucas Acosta; Jeremías Vallejos, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba; Leandro Suhr, Gabriel Carabajal, Joaquín Gho; Iván Morales.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

La previa

A pesar de su gran inicio en Copa Libertadores, Vélez apunta a mejorar su mala imagen en el certamen local donde solamente ganó dos encuentros y todavía no pudo hacerlo desde que Guillermo Barros Schelotto es el entrenador. El Mellizo realizará tres cambios respecto de la goleada ante Olimpia: Damián Fernández, Kevin Vázquez y Michael Santos se meten en el once en lugar de Emanuel Mammana, Claudio Baeza y Braian Romero.

Por el lado de Sarmiento, tampoco llega con un buen presente a pesar de sacar un empate de local ante River en su última presentación: hace seis partidos que no gana (cinco empates al hilo y una caída) y viene de quedar afuera de la Copa Argentina a manos de Central Córdoba de Rosario, equipo que milita en la Primera C.