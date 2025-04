La decisión de Rosario Central tras el conflicto con una de sus figuras

De manera sorpresiva y en la antesala del duelo ante Platense de la noche de hoy, Rosario Central decidió desafectar al delantero Jaminton Campaz de los concentrados. La razón tiene que ver con una disputa contractual que su agente mantiene con la dirigencia del Canalla. De esta manera, el elenco rosarino no contará con el colombiano para enfrentar al Calamar en Vicente López.

uD83DuDEA8Jaminton Campaz está AFUERA de los convocados de #RosarioCentral



uD83DuDC49uD83CuDFFEDesde #CARC manifiestan que se debe a un excesivo reclamo respecto a un dinero.



uD83DuDCCCDel lado del jugador cuentan que el “Bicho” está en ÓPTIMAS condiciones y que la decisión no es deportiva pic.twitter.com/Z4t9xLcx7H — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 15, 2025

No hay demasiados detalles del conflicto, pero desde Central aducen que un excesivo reclamo de la representación del jugador por el pago de una prima acordada al momento de la firma de su contrato nuevo. Este dinero se arregló cuando Campaz firmó su nuevo contrato en febrero, y desde el lado del Bicho aducen que se les pagó parcialmente al momento de la firma y le debían una parte restante. En la CD no cayó nada bien la actitud y la decisión fue que no dispute el encuentro ante Platense.

Este martes por la mañana, el colombiano utilizó su cuenta de Instagram pero, lejos de entrar en polémicas, el mensaje fue de apoyo a sus compañeros: "Bendiciones banda y un excelente juego", expresó el cafetero. No es la primera vez que Campaz y Central tienen algún conflicto. A comienzos de 2023 el Canalla había arreglado un préstamo del extremo a Gremio, pero el jugador dio de baja la operación por no estar conforme con los números del contrato. Después de varios meses de idas y vueltas, la situación se recompuso y sigue perteneciendo al club rosarino.