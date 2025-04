Jorge Sampaoli sería el nuevo director técnico del Santos de Neymar

Jorge Sampaoli es uno de los entrenadores más destacados en Argentina, aunque curiosamente nunca dirigió a equipos de primera división en el país. Conocido por su mal paso por la Selección Argentina, el entrenador hizo una carrera con éxitos a nivel internacional. Y ahora, estando libre, recibió una oferta que causa impacto.

"Tengo información. Santos le ofreció el cargo de entrenador a Jorge Sampaoli para ser otra vez técnico del equipo brasileño. Sampaoli se va a tomar 48 horas para definir si vuelve a Santos o agradece y dice que no", contó este martes la periodista Luciana Rubinska en ESPN.

Sampaoli viene de dirigir al Rennes de Francia con poco éxito. Y recibió el llamado del equipo de Neymar, donde tuvo un gran paso como entrenador en 2019. Sin embargo, no está definido si aceptará o no, teniendo en cuenta la situación del equipo paulista.

En las redes sociales brasileñas, ya lo dan como nuevo entrenador del Santos al argentino Sampaoli

Sampaoli será o novo técnico do Santos FC!

?????@SantosFC pic.twitter.com/G880ixcRQN — Marcelo Queirós (@marcelomkof) April 15, 2025

"En 2019, quedó segundo con Santos detrás de Flamengo. Hizo una buena campaña, dejó una buena impresión. Después tuvo una salida con polémica, pero en lo deportivo dejó una buena imagen", aportó Rubinska. Aunque para la periodista, la respuesta sería no. "Lo que me cuentan es que es difícil que acepte. Porque es un desquicio dirigir en el fútbol brasileño. No sería el momento ideal para meterse en un fútbol donde perdés tres partidos y te echan. La locura es mayor a la del fútbol argentino", dijo Rubinska sobre Sampaoli.

Y agregó que "considera que no tiene un plantel competitivo para afrontar el torneo brasileño, ni con Neymar y Rollheiser. Consideran que es un equipo pobretón. Pero dieron un margen para evaluarlo. A lo sumo en 48 horas va a responder. Hoy me parece algo difícil, pero…".

Varias versiones que llegan desde el vecino país, aseguran que ya llegó a un acuerdo y que dirigirá a Neymar en las proóximas semanas.

Sampaoli en Argentina solo dirigió a Argentino de Rosario, además de la Selección en el Mundial de Rusia 2018. Su mayor éxito fue dirigiendo en Perú, Ecuador y Chile, donde ganó la Copa América con la selección trasandina. Además, dirigió al Sevilla de España, Marsella y Rennes en Francia y Santos, Atlético Mineiro y Flamengo en Brasil.