Arturo Vidal liquidó a Sampaoli: “Es un perdedor”

En Brasil el escándalo se hizo eco desde que Arturo Vidal dio una fuerte declaración contra su ex técnico Jorge Sampaoli quien lo dejó afuera del Flamengo.

El “Rey Arturo" ahora defiende la camiseta del Paranaense, luego de que decidiera salir de las filas del “Fla” por no tener minutos de juego. Vidal fue una de las figuras en su partido debut y tras finalizar el cotejo decidió disparar contra el DT argentino :

"Me siento muy feliz de jugar. Yo siempre estuve en condiciones de jugar, pero me tocó un técnico perdedor que no sabe valorar a los jugadores."