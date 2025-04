Las disculpas de Franco Colapinto tras la polémica por sus dichos sobre Uruguay

Luego de su aparición en el Nude Project Podcast, Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta por unas declaraciones que no cayeron bien en Uruguay. Durante la entrevista, el piloto argentino aseguró que el país vecino “es una provincia argentina” y que “no inventaron nada”, comentarios que generaron indignación del otro lado del Río de la Plata. Tras el revuelo, el pilarense salió a disculparse en sus redes sociales.

Las palabras de Colapinto en el podcast estaban vinculadas a la pregunta que le hicieron sobre si el mate era argentino o uruguayo, y ahí el actual piloto reserva de Alpine soltó la frase que indignaría luego a los uruguayos. “Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina" .

Franco Colapinto uD83DuDCAC



— "Uruguay es como una provincia argentina"

— "Cavani es argentino, habla argentino"

— "Uruguay me encanta pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos"

— "Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y termina siendo… pic.twitter.com/rZACFJib6u — El Espectador Deportes uD83DuDD0A (@ElEspectadorUy) April 7, 2025

Además, agregó: "No es que inventan cosas, sino que se llevan lo que inventamos nosotros (...) El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un ch..., se copiaron todo", comentó entre risas con los hosts del podcast español. Sin embargo, estas palabras le costaron un vendaval de críticas desde el otro lado del charco, por lo que decidió hacer su descargo en redes el día de hoy.

Las disculpas de Colapinto

"Che quería pedir perdón lo antes posible por la p... que dije de Uruguay. Fue obviamente en tono de joda... era un podcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo", expresó en su cuenta de X el pilarense.