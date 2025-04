Biguá sigue como escolta en Sur A de la Liga Federal

Culminó una atractiva fecha 10 de la Zona Sur A de la Liga Federal de Básquet. El Biguá logró un gran triunfo en los minutos finales por 64-62 sobre Pacífico, y se mantiene como escolta junto a Independiente y por debajo de Perfora.

Una segunda vuelta atrapante en la Liga Federal, donde varios equipos están metidos en la conversación de cara al ordenamiento final para los play off. En El Nido, El Biguá logró un ajustado triunfo frente a Pacífico, que comenzó arriba en el primer cuarto 20-16. En el segundo el conjunto del equipo de Mauricio Santángelo se fue al descanso 36-32.

En la segunda mitad, Pacífico mostró una mejor cara en ataque y los rebotes, quedando 19-13, y revirtiendo las acciones 51-49. En el último, el cierre fue punto a punto, a falta de pocos segundos el local armó una buena jugada que terminó con un triple de Muñoz para darlo vuelta, la última fue de la visita que no la pudo aprovechar, falta contra Muñoz quien terminó marcando un simple más para cerrar el triunfo 64-62.

La Región Sur A quedó con Perfora como sólido líder con 17 puntos, luego vienen Independiente y Biguá con 16, Pacífico quedó con 13, mientras que Regina y Español están con 12. Roca quedó con 11 y Del Progreso con 10.

Próxima fecha: Viernes 11 Independiente vs Perfora. Sábado 12 Del Progreso vs El biguá, Domingo 13 Pacífico vs Regina, y Deportivo Roca vs Centro Español.