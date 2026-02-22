En Estudiantes de La Plata quedó un hueco muy difícil de llenar tras la salida de Eduardo Domínguez, quien dirigió su último partido en el equipo el viernes pasado en la victoria 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio UNO, en una emotiva despedida para el ex entrenador de Huracán y Colón de Santa Fe.

Sin embargo, desde la dirigencia no perdieron el tiempo y se pusieron manos a la obra para buscar a un reemplazante. Si bien sonaron Martín Palermo, Martín Demichelis o Nelson Vivas, finalmente eligieron a Alexander Medina. Según pudo saber por varios medios, hay negociaciones muy avanzadas e incluso esta misma semana podría estampar la firma.

El uruguayo se encuentra sin trabajo desde abril del año pasado y tuvo un último paso por Talleres, en lo que fue su segundo ciclo en el elenco cordobés tras tener el primero entre 2019 y 2021, cuando peleo mano a mano el título de la Liga Profesional con River en 2021.

Uno de los factores que podría acelerar su llegada es la buena relación que mantiene con el director deportivo del conjunto Pincha, Marcos Angeleri, al que Medina dirigió en Nacional de Uruguay. En principio, resta ponerse de acuerdo en montos económicos para que las charlas lleguen a buen puerto y Juan Sebastián Verón ya tenga al reemplazante de Domínguez.

Se trata de un técnico con experiencia en competencias internacionales, luego de haber llevado a Vélez a las semifinales de la Copa Libertadores en el año 2022 tras 11 años. En cuartos, irónicamente eliminó a la T, su anterior equipo, y en la antesala de la final, cayó 6 a 1 en el global con Flamengo, que a la postre sería el campeón.

Por otra parte, el Cacique tuvo una breve estadía por el fútbol de España, más precisamente en Granada, aunque no le fue muy bien: apenas 14 partidos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, con una sola victoria, cuatro empates, nueve derrotas, 11 goles a favor y 25 en contra.