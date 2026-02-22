Tras el fallecimiento del dirigente argentino Fabián Borro, el Comité Ejecutivo confirmó la continuidad institucional en FIBA Américas y designó por consenso al uruguayo Ricardo Vairo como nuevo presidente hasta el final del período 2023-2027.

La decisión se tomó luego de consultas entre la Secretaría General, el Comité Ejecutivo regional y la dirigencia de Consubasquet, respetando el reglamento que establece que la sucesión debía recaer en un representante sudamericano. Vairo, quien se desempeñaba como vicepresidente del área por Sudamérica, asume además como miembro del Consejo Central de FIBA.

El movimiento completa la estructura dirigencial de la subzona sudamericana: el brasileño Marcelo Sousa será el nuevo vicepresidente por Sudamérica; el chileno Iran Arcos asumirá la presidencia de Consubasquet; y el venezolano Hanthony Coello ocupará la secretaría del organismo. Todos los cargos regirán hasta 2027, garantizando continuidad administrativa en una etapa clave para el desarrollo regional y la coordinación con la estructura global de FIBA.

Vairo llega al cargo con una extensa trayectoria dirigencial. Es el actual presidente del Club Nacional de Football, tras imponerse en las elecciones de diciembre de 2024, y anteriormente lideró durante una década la Federación Uruguaya de Básquet. Su recorrido incluye también la presidencia del club Welcome, institución en la que fue dirigente y jugador. Reemplaza a Borro, elegido para el ciclo 2023-2027 tras suceder en 2019 a la estadounidense Carol Callan.