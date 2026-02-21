Estudiantes de La Plata derrotó 1 a 0 a Sarmiento de Junín en la capital bonaerense en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y cerró una jornada cargada de emoción con la despedida de Eduardo Domínguez como entrenador. Tras conquistar cinco títulos en tres años, el ciclo del técnico llegó a su fin con un triunfo que reflejó la identidad competitiva que logró consolidar en el club. El equipo respondió dentro del campo y le regaló una última victoria que además lo mantiene en lo más alto de la tabla.

El encuentro mostró desde el inicio la diferencia entre ambos. Sarmiento apenas inquietó en el arranque con una acción aislada de Diego Churín, pero rápidamente el control pasó a manos del Pincha.

A los 30 minutos, un error en la salida visitante derivó en un remate lejano de Alexis Castro que salió apenas desviado. En el tramo final del primer tiempo apareció la figura de Javier Burrai, quien sostuvo el empate con intervenciones decisivas ante Fabricio Pérez y dos intentos consecutivos de Guido Carrillo tras una buena combinación con Joaquín Tobio Burgos.

El dominio local encontró justicia en el comienzo del complemento. A los cinco minutos, Pérez desbordó por derecha y lanzó un centro preciso que Castro conectó de volea para marcar el único gol de la tarde. El tanto sintetizó la superioridad del conjunto dirigido por Domínguez, que manejó los tiempos y evitó cualquier reacción rival.

Resumen del cotejo

Sarmiento adelantó líneas pero generó poco. Antes del gol había tenido su ocasión más clara con un remate de Santiago Salle que dio en el palo, aunque luego quedó neutralizado. Estudiantes pudo ampliar la ventaja con un potente disparo de Carrillo y un cabezazo de Leandro González Pírez que salió desviado.

Síntesis del partido

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, José Sosa, Joaquin Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Goles en el segundo tiempo: 5m Alexis Castro (E).

Cambios en el primer tiempo: 32m Thiago Palacios por Sosa (E); 37m Yair Arismendi por Suárez (S).__IP__

Cambios en el segundo tiempo: 23m Mikel Amondarain por Tobio Burgos (E); Eros Mancuso por Meza (E); 24m Mauricio Martínez por Villalba (S); Jhon Rentería por Churin (S); 30m Brian Aguirre por Castro (E); 31m Edwuin Cetré por Pérez (E); 37m Jonatan Gómez por Zabala (S); 38m Brandon Márquez por Salle (S).