Boca Juniors se fue silbado en la noche del viernes de La Bombonera, tras otro empate en el que mostró muy poco futbolísticamente. El plantel Xeneize volvió a empatar, fue 0 a 0 ante Racing Club de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y Claudio Úbeda no logró escaparle al foco de la bronca de los hinchas. En este contexto, el equipo se prepara para afrontar una seguidilla clave de siete partidos en apenas 26 días.

Probablemente sea el momento más inoportuno para un rally tan intenso. Con una larga lista de lesionados y futbolistas que están fuera de ritmo, quizás la única buena noticia sea que el primero de estos encuentros sea este martes ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina. Ante un rival menor (milita en el Federal A), este martes el Sifón podrá resguardar jugadores y, probablemente, volver al triunfo para conseguir algo de aire.

Al sábado que viene, otra vez en la Bombonera (será el quinto de siete juegos como local en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional), Boca recibirá por la octava fecha (posterga la séptima con Lanús, que juega la final de la Recopa Sudamericana en Brasil a Flamengo de Río de Janeiro) a Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido. Otra vez, un rival de menor calibre podría darle un soplo de aire fresco a un plantel que necesita amigarse con su gente.

Tras eso, será un rally agotador que tendrá la visitará a Lanús y viajes a Santiago del Estero (Central Córdoba) y Santa Fe (Unión). Entre las dos salidas al interior del país estará el clásico ante San Lorenzo de Almagro como local, y para cerrar los siete partidos en 26 días, Instituto Atlético Central Córdoba visitará La Ribera. El poco tiempo entre partidos le da un mínimo margen de maniobra a Úbeda, que intentará recuperar a la mayor cantidad de lesionados y de salir ileso de una seguidilla que puede ser letal.

El paraguayo Adam Bareiro fue presentado como nuevo refuerzo de Boca. Las urgencia determinarían que debute este martes ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por Copa Argentina