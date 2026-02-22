Tragedia en Boca del Río: enfrentamiento deja un muerto y heridos

El día que debía cerrarse con fútbol terminó en tragedia en Boca del Río en México. Un enfrentamiento entre barras de Racing de Veracruz y Celaya dejó un saldo de un muerto y varios heridos tras el partido disputado en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.

Según los primeros reportes, la pelea se desató al finalizar el encuentro. Integrantes de ambos grupos se cruzaron en las inmediaciones del estadio y la situación escaló con rapidez, ya que volaron piedras y aparecieron palos. Hubo daños en comercios cercanos y momentos de pánico entre vecinos e hinchas.

Ante el caos, intervinieron fuerzas municipales, estatales y navales. El operativo buscó dispersar a los involucrados y restablecer el orden, mientras equipos médicos atendieron a los heridos en el lugar y trasladaron a varios a hospitales de la zona.

La víctima fue identificada como un hombre, presuntamente simpatizante del conjunto guanajuatense. Desde la institución, su presidente, Christian Ríos, confirmó la noticia y expresó: “Uno de nuestros aficionados ha muerto y hay varios heridos en el hospital. Urge que las autoridades nos ayuden”. Además, solicitó que se investigue a fondo lo ocurrido.

Desde la organización del torneo también se pronunciaron. La Liga Premier repudió los hechos y anunció que instruyó a los clubes a colaborar con las autoridades, poniendo a disposición todos los elementos necesarios para esclarecer el episodio.

A nivel local, la intendenta Maryjose Gamboa manifestó sus condolencias y prometió acompañamiento a la familia afectada. Asimismo, pidió que se identifique y detenga a los responsables para que actúe la Justicia conforme a la ley.

La jefa comunal adelantó que se analizará el accionar del club anfitrión respecto al cumplimiento del comodato por el uso del predio. Subrayó que su gestión no tolerará violencia en espectáculos deportivos y que se reforzarán medidas de seguridad.

Por ahora, no trascendió la cantidad exacta de detenidos ni el parte médico completo de los lesionados. La investigación continúa para determinar cómo comenzó la riña y qué grado de participación tuvo cada involucrado, en un hecho que golpea al fútbol de ascenso y reaviva el debate sobre la seguridad en las canchas.