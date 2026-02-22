La noche tomó un giro inesperado cuando Mirtha Legrand interrumpió la conversación en la mesa al ver movimiento detrás de cámaras. Pensó que se trataba de un aviso comercial, pero no. “¡Ah! La tenemos a Jimena, que viene”, lanzó, sorprendida, mientras la chef avanzaba hacia el estudio.

“¡Buenas noches!”, saludó Jimena Monteverde al ingresar, desatando una reacción inmediata en la conductora. “Jimena, querida, me hacés llorar”, expresó Mirtha Legrand con la voz quebrada. El reencuentro no fue uno más: llegó en medio de versiones que hablaban de conflictos y hasta de un supuesto boicot.

La ausencia de Jimena Monteverde en las últimas emisiones había generado especulaciones. Su programa, La Cocina Rebelde, se emite en vivo al mismo tiempo que se graban los ciclos de Mirtha Legrand, lo que le impide estar regularmente en la mesa. Sin embargo, el rumor creció más de la cuenta.

Visiblemente conmovida, la conductora profundizó: “Me hacés llorar porque porque fue tan escandaloso todo lo que han dicho. Gracias, querida”. La respuesta de la chef fue inmediata y cargada de afecto: “Para mí es un orgullo estar en esta mesa y estoy muy feliz de estar con vos. Estás tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”.

El clima se alivianó cuando Mirtha Legrand quiso saber qué había cocinado esa noche y Jimena Monteverde respondió entre risas que había hecho “salchichas envueltas”, dejando en claro que salió del paso para poder acercarse al estudio.

Pero la conductora no dejó pasar el tema central. “¿Cómo te sorprendió todo este escándalo? Yo no salgo de mi asombro”, preguntó. “Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Mirtha, sos la número uno”, contestó la chef.

Mirtha Legrand fue más allá y recordó los titulares que circularon. “Había uno que decía ´boicot contra Mirta’. ¿Qué boicot? ¿Quién me va a hacer un boicot? Bueno, con tal de vender... Mira, hoy día por un punto de rating la gente hace cualquier cosa”. El encuentro cerró con una noticia que puso punto final a las versiones: tras reorganizar los horarios, Jimena Monteverde volverá de manera estable al programa. Y, según anticipó, será “para siempre”.