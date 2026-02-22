Cierre de calles por la obra de la Avenida Mosconi: qué tramos quedan inhabilitados desde este lunes y cómo circular

A gran ritmo y con un despliegue de maquinarias y equipos sin precedentes en la historia de la obra pública local, avanza la megaobra de la Gran Avenida Mosconi, un desarrollo que mejora la infraestructura pluvial para la seguridad de todos los neuquinos y neuquinas, y que transformará la ex Ruta Nacional 22 en un nuevo corredor vial a nivel con diez carriles de circulación.

Se trata de una intervención estructural para evitar tragedias ante una eventual gran lluvia, romper la histórica barrera entre el alto y el bajo de la ciudad, mejorar la fluidez del tránsito, renovar servicios esenciales y generar nuevos espacios verdes para el encuentro y la recreación.

Para continuar con las tareas de fresado, demolición y desmontaje del material existente, desde este lunes 23 de febrero quedará inhabilitado el eje central de la avenida en el tramo comprendido entre Av. Olascoaga y Don Bosco; como así también los cruces de La Pampa y San Luis. Permanecerán habilitadas las colectoras Dr. Teodoro Luis Planas y Juan Julián Lastra, así como los cruces transversales de Av. Olascoaga y Don Bosco.

Con la incorporación de estos nuevos 400 metros de intervención, el tramo inhabilitado en el eje central —en sentido este-oeste— se extiende desde Chubut hasta Don Bosco. Las colectoras continúan habilitadas y los desvíos se encuentran debidamente señalizados.

Desde el Municipio se solicita a conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado.

La Municipalidad de Neuquén informó los cortes de calles y desvíos.

"Venimos muy bien"

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó el avance de los trabajos: “Venimos muy bien, con múltiples tareas en simultáneo, como remoción de escombros, fresado y reciclaje de pavimento asfáltico, acopio de materiales y guardrails, desmontaje de torres de iluminación y semáforos, entre otras”.

En relación al despliegue operativo, que incluye topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte, Nicola agregó: “En estos momentos tenemos varias máquinas y camiones trabajando en distintos frentes, y en el tramo de las 20 cuadras entre Gatica y Linares, en muy pocos días vamos a tener entre 35 y 40 máquinas operando en simultáneo”.

La Municipalidad interviene la avenida por etapas para garantizar viabilidad presupuestaria y operativa. Las tareas actuales forman parte del Sector 4, que abarca el tramo entre Linares y Gatica, con una extensión de 2,2 kilómetros tomando Av. Olascoaga como eje central.

La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que dispone del teléfono 299-4018885 para consultas y reclamos.

Los trabajos se ejecutan las 24 horas del día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.