Se puso en marcha el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, competencia que muestras cambios importantes con relación al 2025, y que tiene a Franco Colapinto como titular en el equipo Alpine. luego de la largada, el piloto argentino batalló en el fondo, sufrió una penalización y se repuso quedando en el puesto 14.

El circuito callejero de 5.278 kilómetros recibe nuevamente la primera fecha del año del calendario. Con un total de 58 vueltas y 306.124 kilómetros por recorrer, Albert Park de Melboume, Australia; tuvo al argentino por primera vez desde el arranque con el equipo Alpine.

La novedad estuvo en el accidente del piloto local, Oscar Piastri, en la previa. El segundo comando del McLaren se despintó y terminó dando en el muro, quedando fuera de la largada, que lo tuvo a Leclerc como el gran protagonista saltando del puesto 4 al 1, peleando con Russell en las primeras vueltas. Para Franco Colapinto, fue llegar hasta el puesto 15, pero una penalización por la largada lo relegó al puesto 20, luego de pasar por boxes.

Dos virtual safety car le jugaron a favor al Argentino, que se fue recuperando y producto de los abandonos de Hadjar en el giro 8, y Bottas en el 18, dejaron al piloto de Alpine nuevamente en el puesto 15.

Con el correr de los giros, el piloto de Alpine se mantuvo en el fondo, logrando superar a Saiz, colocándose en el puesto 14, lugar donde se mantivo hasta completar las 58 vueltas.

La carrera la ganó Mercedes de la mano de Russell, quien largó primero, y tras batallar con las Ferrari, consiguió festejar en el inicio de la temporada. Lo siguió su compañero de equipo Antonelli, mientras que Leclerc se ubicó tercero.

En la previa, y Luego de las tres prácticas, y una clasificación complicada para ambos pilotos de la escudería Francesa, llega la verdadera acción, con el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto partirá en el puesto 16, luego de hacer un tiempo de 1:21.270 en la Q2, a 0.769 de su compañero Pierre Gasly, quien partirá en el puesto 14.

Entre los problemas con el auto, a Alpine se le suma una sanción por parte de la FIA, ya que tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos.

La pole la hizo el británico George Russell (Mercedes) seguido con su ladero de equipo Kimi Antonelli. En segunda fila partirán Isack Hadjar de Red Bull, junto a Carles Lecrerc con Ferrari, El campeón Lando Norris sale 6to, por detrás de Oscar Piastri, ambos con McLaren. Hamilton irá en la 7ma posición.

EL debut de Cadillac será con “Checo” Pérez en el 18° y Valtteri Bottas 19°.Max Verstappen luego de su accidente, saldrá 20, por delante de Carlos Sainz y Lance Stroll.

La carrera iniciará a las 1AM del domingo, y se podrá seguir por la plataforma de Disney+, y Fox Sports.