En busca de ir dejando las esquirlas del despido de Xabi Alonso de lado, el Real Madrid recibe al Mónaco en el Santiago Bernabéu desde las 17, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League. El Merengue, ahora conducido por Álvaro Arbeloa, buscará asegurar su clasificación a octavos de la máxima competición europea. El argentino Franco Mastantuono, que disputó los últimos dos encuentros, está en contención para ser de la partida.



El Real Madrid está 7° en la tabla con 12 puntos y por ahora se está metiendo de manera directa entre los 16 mejores. Sin embargo, el club se encuentra en un momento complicado y jugará su primer partido en la Champions con Arbeloa como su entrenador luego de la salida de Alonso y un complicado debut del nuevo entrenador en en la Copa del Rey, donde el Merengue quedó eliminado tras caer ante el Albacete. Tras este tropiezo, logró sumar su primera victoria en La Liga el pasado sábado, cuando venció 2-0 al Levante. Este triunfo se produjo en un ambiente tenso, ya que el público del Bernabéu mostró su descontento silbando a los jugadores.

Real Madrid busca enderezar un momento complicado.

Por su parte, el Mónaco se ubica 19° con 9 unidades y por ahora estaría obligado a jugar los playoffs. El conjunto del principado viene de perder el fin de semana en la Ligue 1, donde atraviesa un mal momento y está noveno, a ocho puntos del Rennes, el último equipo que está en puestos de competencia europea.

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Arda Güler, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham; Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Mónaco: Köhn; Vanderson, Tilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria, Mamadou Coulibaly; Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin; Mika Biereth y Folarin Balogun. DT: Sébastien Pocognoli.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).