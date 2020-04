Tras el anuncio de Fernández, ¿qué se flexibilizará en Neuquén?

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de prorrogar hasta el 10 de mayo la cuarentena, pero permitir excepciones, como caminar 1 hora diaria en un radio de 500 metros en grandes conglomerados, el Indec hizo algunas precisiones. Según el último censo -2010- la provincia gobernada por Omar Gutiérrez tiene una población de 550.344 habitantes, donde el departamento Confluencia, donde se encuentra la ciudad de Neuquén, concentra el 66% de la población.

Los conglomerados con más de 500 mil habitantes definidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), son: Ciudad Buenos Aires, el conurbano, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, Rosario, Santa Fe y Tucumán-Tafí Viejo.

En el anuncio realizado por el presidente Fernández, de otorgar a los gobernadores el poder de algunas excepciones, se destaca la posibilidad de hacer salidas al aire libre, por término de una hora y en un radio de 500 metros; pero condicionado a los grandes centros urbanos. Sin embargo, en su discurso, el presidente también se refirió en término generales a dejar en "manos de las autoridades provinciales el manejo de qué actividades se pueden abrir" en la nueva etapa de cuarentena.

Mejorinformado.com consultó qué lectura hizo el gobernador Omar Gutiérrez del anuncio presidencial. Oficialmente se informó que se esperará hasta el lunes, cuando se publique el decreto nacional con todas las consideraciones anunciadas por Fernández, para analizar y en todo caso, tomar medidas. No obstante, se reconoce que más allá de la población fluctuante que produce la actividad petrolera y que en algunos casos llevó a superar los 500 mil habitantes,” para el Indec no está Neuquén entre los conglomerados mencionados”. Un informe de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén, proyecta para este año en el departamento Confluencia, 426.231 habitantes, de acuerdo a la última medición demográfica.

Este sábado, el gobierno neuquino avanzó en acordar con los los distintos intendentes cómo será, a partir del lunes, el trabajo en las obras de construcción privada, actividad que se reinicia en lo que se denomina la “cuarentena administrada”. El propio Gutiérrez anunció en su cuenta de Twitter: #BuenSábado! Por resolución aprobamos la modalidad de trabajo y el protocolo sanitario básico de las actividades que se flexibilizarán en la #CuarentenaAdministrada conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia por el Coronavirus.

“Veremos como funciona esta nueva instancia con la reactivación de la construcción como también de las profesiones liberales, y a la par, esperamos conocer los detalles del decreto nacional”, explicó la fuente al ser consultada sobre nuevas excepciones. En efecto, desde Jefatura de Gabinete y el ministerio de Salud de la povincia se emitió una resolución para fijar la modalidad de trabajo y el protocolo vigente a partir del lunes, que alcanza a quienes ejercen profesiones, con título habilitante “emitido por instituciones autorizadas, que estén matriculadas en consejos, colegios, círculos y asociaciones profesionales; que desarrollen actividades en forma independiente dentro de las incumbencias profesionales reguladas por ley, rigiendo su conducta por un código de ética; y que su remuneración sea obtenida bajo la forma de honorarios”. No obstante, se aclaró que no se permitirá la atención de clientes en los estudios profesionales, que la comunicación no podrá ser de manera directa, aunque se habilita la recepción de documentación en un horario estipulado, utilizando guantes, barbijo o tapaboca, desinfectantes. Finalmente, se precisó que el horario sería de 9 a 19 horas, tal cual rige para la actividad comercial y en el caso del personal afectado, deberá tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19” (https://tramitesadistancia.gob.ar).