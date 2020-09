Affronti, las buenas nuevas y el show de los “giles”

Sergio Affronti, el CEO de YPF, confirmó esta semana que antes de marzo 12 equipos de perforación estarán operando en la cuenca neuquina. En su mayoría estarán localizados en distintas áreas de Vaca Muerta. También indicó que entre workover y pulling la petrolera estará activando otros 34 equipos. Con respecto al preacuerdo firmado con el Sindicato de Petroleros Privados, estimó va a ser rubricado durante los próximos siete días. Fue la primera vez que Affronti hablaba con la prensa a agenda abierta. Lo hizo en Neuquén junto al asignado, asumiría esta semana, Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez y al Gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. El CEO confirmó que el plan de reducción de costos involucra al actual funcionamiento de la petrolera de bandera, pero también indicó que las prestadoras de servicios tendrán que arremangarse y hacer los deberes. La depuración del padrón de prestadores “flojitos de papeles” es uno de los temas que las empresas productoras abordarán con los representantes de las PyMES. De no haber sido por el escándalo desatado por los “anticuarentena” en el cerro Chapelco, el paso de Affronti por Neuquén y sus declaraciones, hubieran generado mayor impacto. El Coronavirus nos llevó al barro y nos está llegando al cuello. El “infantilismo” de un “par de giles” pudo más que la buena voluntad de miles de personas que miran para adelante intentando estar un poco mejor y mantenerse alejados de la parafernalia coronavirunera. Como quedó visto esta semana, la grieta también llegó a la Pandemia. Están los que afanosamente predican la necesidad de recuperar las libertades individuales perdidas a manos de los gobernantes y los que se aferran al distanciamiento como receta salvadora. Ni una cosa, ni la otra. El Coronavirus puso “de traste” al mundo y no hay ejemplo de sociedad que haya podido recuperarse en todo este tiempo. La única receta que ha dado éxito es la de los cuidados y sanitización personales. Lo demás es todo parte del gran circo COVID-19.

Prestadores en la mira

Así como en el sector petrolero se acepta a regañadientes que en las pequeñas empresas de servicios hay ciertos vicios y desprolijidades que corregir, lo mismo estaría sucediendo en la actividad turística. Las medidas de incentivo promovidas por el gobierno nacional dejaron en evidencia a un sector de la actividad que estaría organizando su resistencia. Desde el gobierno nacional confirmaron esta inquietud y se esperan remezones importantes. Algunos intendentes de Río Negro y Neuquén coincidieron en resaltar las medidas impulsadas desde el ministerio de Turismo de Nación para reactivar el turismo, durante la próxima temporada de verano. Quienes estarían oponiendo mayor resistencia serían los prestadores de servicios, extraña similitud con los petroleros, que no ven con agrado algunas de las medidas impulsadas. Es interesante el debate que se viene. Por un lado intendentes y autoridades de cada provincia abrazados al plan de reactivación y por el otro los prestadores de servicios que entienden no ser parte de dichos beneficios. Tanto Nación como los gobiernos provinciales coinciden en que el paquete de iniciativas es beneficioso y abarcativo. Hilando un poco más fino hay una cuestión que hasta el momento los gobiernos provinciales no han podido concretar: blanqueo y reempadronamiento de actividades y prestadores. Allí radica una franja importante de “monotributistas” que habrían crecido patrimonialmente al amparo de la vista gorda de las administraciones provinciales. “Hay hosterías y complejos de cabaña que facturan millones de pesos, por año, y aun figuran como monotributistas”, se sinceró un emprendedor cordillerano. Tanto en Neuquén como en Río Negro, las autoridades tienen detectado el inconveniente y a cada uno de los actores. Por lo bajo también se identifica a distintos referentes de los prestadores en espacios políticos ligados al Pro y estiman que la resistencia también tiene mucho de política opositora al gobierno nacional. Como se verá los anuncios de medidas de reactivación pasaron a ser moneda corriente en la agenda nacional. Las administraciones provinciales están embarcadas de lleno en la pelea contra el Coronavirus y Neuquén no es la excepción. El gobernador, Omar Gutiérrez, se mantiene a la cabeza del Comité de Emergencia y no hace más que profundizar los conceptos sobre acción y prevención.

Los tiempos de Gaido

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, continúa con su agenda de inauguración de obras en la ciudad. En el área de Protocolo, junto a los funcionarios de Obras Públicas, le prepararon un cronograma de una inauguración de obra durante cada día del mes de setiembre en homenaje a la conmemoración del 116 aniversario previsto para el próximo 12. A Gaido se lo nota aliviado y con oxígeno suficiente para transitar sus cuatro años de mandato. Todos los referentes internos del MPN y sus aliados de otras fuerzas políticas lo ven consolidado y sin adversarios de fuste. Asique no sería extraño que los operadores históricos del intendente trabajen sobre un hipotético segundo mandato al frente de la intendencia.

Volviendo al peronismo, en Neuquén la figura fuerte a la que el Presidente, Alberto Fernández, estaría poniendo todas las fichas, es Darío Martínez. La muestra fue lo que ocurrió esta semana con el desembarco de las principales espadas de YPF a reunirse con el asignado Secretario de Energía en el patio principal de Vaca Muerta. Fue una señal política hacia los actores locales y del resto de la Patagonia. Hay una línea de trabajo que se definió desde un primer momento, el eje pasará por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Energía, Darío Martínez; las compañías productoras de hidrocarburos y los representantes de los gobiernos provinciales y los representantes sindicales. Un colaborador histórico de Martínez indicó que se va a trabajar en conjunto con todos los actores del sector energético. Si bien habrá una sede de la Secretaría en Neuquén, eso no quita que se cultive la misma relación y se le dé similar importancia al resto de las provincias productoras.

El turno de PAE

La semana que finaliza fue el turno de los “popes” de YPF, para los próximos días se espera el desembarco en Neuquén de los principales jugadores de Pan American Energy (PAE). Martínez los ha convocado a trabajar durante todo un día de la misma forma que lo hizo con Affronti y su staff de colaboradores. Los últimos días la premisa, de Martínez y Affronti, ha sido avanzar en los detalles para anunciar el acuerdo entre las petroleras y el sindicato Petroleros Privados. Las idas y vueltas con respecto al cierre de la letra definitiva delo que se va a firmar pareciera ser que está más orientado al momento y el lugar en que se rubrique que a las diferencias en cuanto a lo que se ha negociado. En este caso se nota que el peronismo gobernante va tomando las riendas de la política energética y otea sobre el horizonte para decidir cómo, cuándo y con quién anunciar los consensos alcanzados. Nada nuevo hemos descubierto, lo importante es que algunos jugadores lo entiendan y no pongan en peligro lo que hasta el momento parece ser un comienzo inminente de la reactivación petrolera.

El peronismo gobernante sabe de las debilidades, actuales, del MPN y va haciendo daño de manera silenciosa. Por lo bajo de la gran estructura del gobierno nacional existen operadores políticos que están haciendo de las suyas. Abrazan a los empresarios “desgraciados” y ponen sus hombros para contener a la comunidad sindical que se siente “abandonada”. Un viejo dirigente peronista, ex funcionario nacional durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, confirmó las especulaciones que se hacen al respecto. “Los peronistas del MPN tienen que volver a nuestro partido, pero también tienen que sumarse referentes que alguna vez fueron exponentes importantes de nuestra historia política”, señaló. En las últimas tres semanas los operadores peronistas habrían tenido reuniones con empresarios y dirigentes del ámbito del petróleo, del turismo, comercio, hotelería y gastronomía. Se trabaja sobre el diagnóstico de la situación pero también se explora el futuro y las chances políticas de cara al 2023.

Desde el sector del MPN gobernante se insiste en que no es tiempo de hacer proselitismo. Para Omar Gutiérrez, las próximas cuatro semanas serán cruciales en la lucha contra el Coronavirus. En su agenda no hay lugar para otros temas, la política y los pronósticos tendrán su espacio cuando el “bicho maldito” deje de ser una amenaza permanente.