Neuquén, ante una encrucijada difícil, con COVID muy alto

Aunque el contexto político y social lo esté relativizando, hay que decir que es grave la situación de la pandemia en Neuquén. Ayer, lunes, hubo un total de 640 contagiados, y cinco fallecidos en la provincia. Esto, con los hospitales nuevamente al borde de la saturación; con crisis de planteos irresueltos, como ha sido la situación provocada por los médicos de terapia intensiva del Castro Rendón, quienes incluso han amagado con sus renuncias.

Neuquén ha tenido hasta ahora un total de 50.129 personas contagiadas por el coronavirus. Han muerto 927 personas. Están actualmente en situación de contagio activo 6.405 personas. Se han recuperado 42.797 pacientes. Son estadísticas proporcionales a la realidad nacional, y no son muy tranquilizadoras que digamos. Sobre todo, si se tiene en cuenta que una peligrosa distensión ha invadido a la sociedad y a su dirigencia política, y el tema de la pandemia se ha corrido del foco principal.

Jamás se entendió que había que abordar la situación desde lo sanitario y lo económico al mismo tiempo. Que no es posible subordinar uno al otro. El año pasado, se subordinó la economía a lo sanitario; y ahora, ha comenzado a subordinarse lo sanitario a lo económico. Ninguna de las dos cosas está, probablemente, bien. Es una interacción, un proceso complicado que exige una fuerte concentración de quienes tienen responsabilidad de cargos o funciones. Algunos, lo entienden. Otros, evidentemente, no.

En este contexto, comienza el proceso concreto hacia situaciones que no podrán evitarse. Por ejemplo, abrir las escuelas. Fue un error tremendo cerrar las escuelas ante la pandemia. Aunque se puede comprender que se hayan suspendido las clases, no se entiende por qué cerrar un lugar que no solo es apto para educar, sino como punto de acción para el Estado y sus políticas, incluso, en lo sanitario.

Ahora, el clamor social por la apertura de escuelas, crece. Viene, antes de fin de este mes, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a la provincia. En paralelo, está la negociación con el gremio docente, ATEN, que está atravesado por una puja interna muy fuerte, entre el sector de conducción, moderado, y el sector más radicalizado, de izquierda, que pretende desatar un conflicto duro en medio de una situación sanitaria grave, inestable, a la que la vacuna, con sus dilaciones, no le dará respuesta en lo inmediato.