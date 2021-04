Con violencia, ATE sacó del aire a Mitre y a la democracia

Un grupo de sindicalistas de ATE Neuquén, liderados por su secretario general, Carlos Quintriqueo, sacó del aire tres radios. Lo hizo sin más trámite que desconectar violentamente los equipos, pertenecientes a Prima Multimedios, sacarlos del lugar, y subirlos a una camioneta con la intención de llevárselos.

Entre esas radios, que quedaron sin aire, está Mitre Patagonia. Hace muy poco, Prima asumió la representación, para la región, de la radio más escuchada en el país. Pero, ahora, por disposición y prepotencia del sindicato ATE, y no se sabe por cuánto tiempo, esta radio no podrá ser escuchada.

Quintriqueo, con su acción, le ha callado la voz a Marcelo Longobardi, a Jorge Lanata, a Alfredo Leuco, a Jorge Fernández Díaz. Ha logrado lo que ningún intento autoritario pudo lograr antes. Cuando se acallan voces, solo se consigue el silencio de los alcahuetes, el vacío propicio para las dictaduras. Ese, pues, es el logro de Quintriqueo.

Esta no es una discusión por un montón de hierros con forma de torre. Eso es lo que ATE tiene: una estructura metálica. Nadie le discute esa propiedad. La discusión no es esa. La discusión es si estamos de acuerdo en la libertad de prensa o no. La discusión es si puede haber libertad de prensa cuando un sindicato saca del aire, sin ruborizarse, a tres radios.

Tanta brutalidad, tanta ausencia de concepto sobre el valor de la libertad y la democracia, lastima, duele, y perjudica.

Obrará ahora la Justicia, pondrá las cosas en su lugar. Pero el daño estará hecho si la comunidad neuquina, la rionegrina, la del país todo, no entiende la diferencia. Acá no se trata de un tema de propiedad privada. Se trata, por el contrario, de una propiedad común, social, que ha sido vulnerada, por el método más antiguo, de vigencia lamentable: el uso premeditado y artero de la violencia.