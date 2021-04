Le cortaron la luz a la antena de ATE en Parque Norte

Este lunes 12 de abril, el sindicato ATE pidió y consiguió el retiro de su medidor en una de las antenas de Parque Norte. Un trámite hecho en CALF que se cumplió con rapidez. La antena quedó sin energía. ATE es el dueño de esa antena. Lo es desde el año 2010. Ahora, con el "escándalo" que destaparon mediáticamente funcionarios del gobierno municipal, se retira.

En esa retirada, queda involucrada Prima Multimedios, que tiene tres radios FM emitiendo a través de esa antena. Radios a las que se le cortó la energía sin siquiera consultar. Radios que, no obstante, seguirán emitiendo, porque no es fácil censurar un medio de comunicación.

El apuro del ATE de Carlos Quintriqueo por dar de baja el medidor de CALF es entendible. La antena, que formó parte del plan para tener un canal de TV de la CTA, le cuesta al gremio 4.356.000 pesos por mes, de acuerdo con la normativa tributaria que el Municipio capitalino decidió implementar, tras años de olvido institucional y de contralor sobre el tema. El reglamento de CALF no permite la baja de medidores con deuda, por lo que se entiende también que ATE pagó la deuda por energía, que el propio Quintriqueo denunció tenía ese medidor, para habilitar su baja.

La celeridad para levantar un medidor fue llamativa, también. Carlos Quintriqueo estuvo la semana pasada en la cooperativa, reunido con sus directivos. El vicepresidente de CALF es Marcelo Severini, operador político de primer orden del sindicato ATE.

También, la situación es clave para entender que, si el municipio, como ha dicho, no tiene documentación sobre la habilitación que data del año 2010, no debería tener más trámite que pedírsela a la cooperativa CALF. Porque para dar de alta un medidor, es obligatorio presentar esa documentación, y la cooperativa la debe tener en el expediente que corresponde. Si no está en el Municipio, está en CALF.

Hace ya 11 años, cuando la antena se estaba instalando, el tema fue reflejado en los diarios. Por ejemplo, La Mañana Neuquén publicó entonces que “la organización (ATE-CTA) está instalando la antena en la zona de Parque Norte (…) por la instalación de la antena hubo una fuerte polémica entre los vecinos que la rechazan y el Concejo Deliberante que señaló que no tiene autorización para instalarla ahí”.

Cita esa publicación del año 2010 declaraciones de Julio Fuentes: "No vamos a negar que hay problemas políticos en cuanto a la antena, pero no hay administrativos porque tenemos permiso para instalarla y lo estamos haciendo en una zona permitida donde ya hay otras 40".

El tema también fue informado por el diario Río Negro, citando declaraciones del entonces encargado de comunicación de la CTA, Diego Urretabizkaya, quien en esa oportunidad detalló “que si bien ya se comenzó a montar la antena de transmisión en Parque Norte aún no sabemos qué número de canal nos toca”.

Cuando se instaló la antena, con polémica y todo, el gobierno municipal era de Martín Farizano, quien accedió al cargo con un amplio frente del que participaron varios sectores. Entre ellos, el perteneciente a UNE, quien hoy también integra el gobierno municipal actual. Es un rasgo en común de la política, llamativo: el mismo sector que recientemente denunció el “escándalo de las antenas”, participó del gobierno que permitió su instalación en el Parque Norte.