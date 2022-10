Escenarios cambiantes con foco en el MPN

Dinámico y enigmático, el tránsito hacia el calendario electoral encuentra a la provincia de Neuquén en un mar de incertidumbres y certezas, al que buena parte de la población asiste con asombro y otra, seguramente más numerosa, con comprensible indiferencia, al menos hasta ahora.

Se sabía que las elecciones de 2023 para gobernador, diputados provinciales y demás podían ser en marzo. Ahora esa presunción de certeza fue puesta en dudas y se habla de un extenso abanico,que iría de mayo a septiembre, aunque viejos y experimentados analistas de la política sostienen que serán en marzo y que todo es una maniobra para distraer. Quienes hicieron circular ambas versiones son, supuestamente, los mismos. También se daba fe de que las provinciales y las municipales capitalinas se realizarían el mismo día. Pero ahora se dice que tal vez no. Se analizan pros y contras sobre la conveniencia o no de elecciones conjuntas y es probable que existan diferentes visiones entre Mariano Gaido y Marcos Koppman en relación a este tema con lo cual la opinión de Jorge Sapag será influyente y determinante.



Las fechas, cuyas designaciones son potestad de los gobiernos, no constituyen un tema menor en virtud de la instalación de candidatos, el desarrollo de las estrategias, los diseños de las campañas y el desgaste de esfuerzos y recursos. En definitiva, una herramienta de la democracia, útil para los oficialismos y que no admite derecho a quejas. Tan útil como las que tienen las fuerzas del arco opositor, en cuanto al manejo de los tiempos para anunciar alianzas o integrantes de fórmulas. No obstante, los cambios de escenarios (hipotéticos o no) suelen generar ansiedades hacia uno y otro lado.

En materia de candidaturas, las cartas del MPN están echadas. Marcos Koopmann es el candidato a gobernador y de ahí para abajo se conocen todos los nombres. Claro está que, aquí, el escenario no cambia; pero sí cambia en la diaria con la que debe lidiar el gobierno provincial, que es -en definitiva- el principal punto de apoyo con el que cuenta el MPN oficial.

La semana que acaba de terminar fue atípica. Complicada y atípica. Y obligó a ensayar respuestas rápidas, que se matizaron con anuncios, como la inversión en Educación, prevista en el proyecto de Presupuesto 2023 y a la que el ministro más destacado del gabinete provincial Osvaldo Llancafilo junto al gobernador Omar Gutiérrez presentaron como histórica.

Hubo, en la semana, cuatro renuncias de funcionarios (un ministro, dos subsecretarios y un director general) que se marcharon tras haber transitado por incómodas situaciones; tal es así que dos de ellos habían sido el blanco de sendas denuncias por la presunta comisión del delito de abuso y los otros dos se vieron salpicados por una causa en la que se investiga un supuesto fraude en la asignación de planes sociales.

El gobierno dejó atrás el silencio que acostumbra practicar con temas que le resultan incómodos y respondió con un protocolo destinado al tratamiento de hechos de violencia en organismos y oficinas del Estado; más el reemplazo de los renunciantes para intentar darle, como suele decirse, una vuelta de página a este asunto que fue parte de una semana para el estrés, que también incluyó la confirmación del aumento de la inseguridad en la región traducidos en un homicidio en Senillosa, un agenciero baleado en su oficina ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, además de los ya habituales cortes de ruta.

De presencia habitual en los actos de provincia y municipio, Marcos Koopmann se preservó; al tiempo que Gutierrez cruzó a Rolo Figueroa y logró, de este modo, ampliar el espectro de la agenda de temas. Lo hizo luego de que el diputado nacional por el MPN y candidato a gobernador por fuera de la estructura del MPN promocionara la incorporación de obras para la provincia de Neuquén, en el Presupuesto 2023 del Gobierno Nacional. Gutierrez lo consideró un presupuesto mezquino y, de paso, reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal, más justa para Neuquén.

Rolo Figueroa también se preservó y prefirió no confrontar públicamente por ello; entonces siguió en la suya, con sus recorridas. Figueroa mide los tiempos y prefiere no mostrar las cartas, menos aún después del sacudón que registró Juntos por el Cambio(JxC), con la salida de Carlos Eguía, quien será el candidato a gobernador por el partido libertario que lleva a Javier Milei como candidato a presidente de la Nación.

Eguía pegó el portazo teniendo en cuenta el antecedente en 2021, cuando fue candidato a diputado nacional de la CC-ARI por fuera de JxC porque no le permitieron ingresar a la coalición, y a un sin fin de indefiniciones que, según el, se traducen en una clara falta de conducción y liderazgo en el sector.

En el MPN esperan que mantenga el caudal de sufragios, lo cual implicaría una merma para sus ahora ex compañeros de ruta, que prolongan las decisiones y que aún no han respondido al pedido de Jorge Sobisch, quien quiere disputar la candidatura a gobernador dentro de JxC.

En el Frente de Todos la situación es, si se quiere, parecida. Se supone que Ramón Rioseco, quien empapeló la ciudad de Neuquén con afiches sobre su candidatura, contaría con el respaldo del sector del PJ que responde al senador ultra K, Oscar Parrilli. Paralelamente el ex secretario de Energía de la Nación y presidente del PJ Neuquen, Darío Martínez, no ha dado señales claras sobre si saldrá a dar pelea por la candidatura a gobernador. Claro está que los resultados en las encuestas no le dan números favorables al FDT, claramente impactado por la mala ponderación de la gestión a nivel Nacional.

Sea como fuere hoy, en el mundillo político, se da por acreditado que la pelea de fondo será entre Koopmann y Figueroa, y que no sólo definirá el futuro de la provincia, sino también el del MPN. En fin, la cuerda comenzó a tensarse y habrá que ver quien tira más fuerte.