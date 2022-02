Ladrón sin helado, ciclistas en peligro y lenguaje inclusivo

La semana previa a la Fiesta de la Confluencia -que arranca el miércoles con colectivos gratis y, dicen, sofocante calor- arrojó una serie de noticias del orden local que llamaron la atención. Una de ellas fue el caso del ladrón al que, lejos de ponerlo a la sombra, le prohibieron regresar a la heladería en la que había robado armado. Otro es el de la ciclista atacada por hampones juveniles y un tercero es el de la venta y consumo de drogas. En medio de ello, recrudeció un debate que en realidad nunca se fue y que, al parecer, estará presente durante algún tiempo (o tiempazo) más: el del lenguaje inclusivo. Veamos.

Sr. ladrón, vaya pero no vuelva

La inseguridad es un drama que lamentablemente atraviesa al país entero y suma caso tras caso, en una seguidilla que angustia. Y que también irrita cuando el castigo no alcanza a colmar las expectativas de la mayoría. Sin ir más lejos, a un sujeto que fue detenido acá, en Neuquén, la Justicia le prohibió comprar helados.

La cronología es la siguiente: el 22 de enero, dos hampones irrumpieron armados en la heladería Costa Piré -de Olascoaga y Uspallata- y se llevaron, entre otras cosas, el celular de la empleada. Los malandras quedaron filmados. Luego, en la semana que acaba de terminar, uno de ellos fue atrapado y le cayó el castigo propuesto por un fiscal y refrendado por una jueza: le prohibieron acercarse tanto a la víctima como a la heladería y dispusieron que comparezca semanalmente en la comisaría. Sí, en efecto, el sujeto siguió libre como el Sol cuando amanece (se supone que mientras avanza la causa).

En algunos casos, los magistrados ordenan que aquellos que delinquen realicen una visita obligada a una cárcel para que tomen conciencia de las consecuencias a las que se exponen al incurrir en el proceder criminal; pero en este caso, ni siquiera eso y hete aquí uno de los granitos de arena para la baja consideración que la sociedad argentina en su conjunto tiene de la Justicia.



Las bicis, un peligro

Saludables por donde se las abordes, las bicicletas se convirtieron en un peligro; no para el tránsito, sino para quienes circulan sobre ellas, siempre y cuando tengan el infortunio de cruzarse con un ladrón.

Este sábado, una ciclista se cruzó con dos, justo en el puentecito que está al final de la calle Independencia hacia la Confluencia y sufrió varios golpes. Los delincuentes juveniles (de unos 17 o 18 años) salieron como de la nada y le saltaron encima. Ella se aferró a la bici, gritó y llegó un vecino que puso en fuga a los ladrones.

Se sabe que las bicicletas son uno de los objetivos de los malandras de baja monta y que la Policía neuquina ha recuperado varias. Quizá haya llegado el momento de revisar y actualizar estrategias de prevención frente a esta modalidad que penosamente se repite.



La pesadilla narco

En medio de la conmoción por los más de 20 muertos y decenas de internados tras haber consumido cocaína adulterada en el Conurbano bonaerense, uno de los referentes de la lucha contra la venta de drogas en la región del Alto Valle lanzó su advertencia. Juan Ramírez -de “Ni un pibe menos por la droga”- habló sobre “una situación de gravedad del consumo” y literalmente dijo que hay sectores en los que “es más difícil conseguir una tarjeta Sube, que droga”. Sí él sabe dónde y si hizo la denuncia -formal o pública- un fiscal debería iniciar una causa (llegado el caso, de oficio).



Todos, todas y “todes”

Los debates sobre el lenguaje inclusivo inspiran a muchos, muchas y “muches” que vuelcan sus opiniones en las redes. Quien lo encendió durante la semana fue el subsecretario de Diversidad de la provincia de Neuquén, Adrián Urrutia, quien se despachó con una ocurrencia y llamó “sommeliers de diccionarios” a quienes cuestionan la utilización del vocablo “amigues”. Un sommelier es básicamente un experto en vinos. “Tal vez su problema No es la ortografía ni el lenguaje, sino la discriminación de la cual muchas veces no se dan cuenta, plantéenselo”, sostuvo el funcionario. Sabido es que los cambios no se dan de un día para el otro y que son mucho más difíciles con una grieta nacional que todo lo contamina, también estas cuestiones. Urrutia está parado del lado K de la grieta y, bueno, tiene sus laderos y también sus detractores.



Basta de campañas sucias

El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, ya había escrachado (con videos y fotos) a vecinos que tiran desperdicios en cualquier lado, también se había quejado de los micro basurales y hasta había despotricado contra aquellos roñosos que dejan basura tras su visita al Parque Agreste.

Ahora fue por más y la emprendió contra sus colegas políticos, a los que les reprochó la pegatina de afiches en las garitas de las paradas de colectivos.

Las pegatinas no suman, sino que restan les dijo -en medio de un operativo de limpieza- a quienes fueron candidatos en las elecciones de 2021 e incumplieron las normas municipales.

El propio Haspert fue candidato a concejal hace ya algunos años y vaya a saberse si cumplió al pie de la letra con todos y cada uno de esos mandatos. Pero en fin, el hecho es que sería saludable para el patrimonio público y las arcas del Estado que las próximas campañas sean limpias o, al menos, lo más limpias posible.