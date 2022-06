Carreras surfea entre los conflictos propios y ajenos

La tranquilidad no es una característica del gobierno de Arabela Carreras. Es todo lo contrario y no porque ella pretenda que su gestión tenga un ritmo vertiginoso de la cual se quejen sus funcionarios, sino que la realidad siempre le pasa por encima. Con la asunción del nuevo ministro de Educación, el mundo político ponía foco en el reclamo de los hospitalarios de ASSPUR, sin embargo un alud en Bariloche en el que murieron tres personas alteró la agenda y Río Negro fue noticia y ya no por las promesas del Hidrógeno Verde como pretende la mandataria.

Sin dudas que el desprendimiento de barro, rocas y ramas fue una tragedia. Pero cuando se puede evitar y existe errores y negligencias, las responsabilidades caen en personas y no en la mano de la naturaleza. Es cierto que hay mucho de fatalidad, porque los turistas uruguayos habían ingresado minutos antes a las habitaciones 105 y 107 del lujoso complejo Villa Huinid. Si en vez de alojarse hubiesen demorado un poco más en la calle Mitre recorriendo el centro de la ciudad, la historia podría haber sido distinta.

Como también si los dueños del hotel hubiesen respetado el proyecto original. Pero removieron cuatro mil metros cúbicos de tierra para ganarle terreno a la ladera del Cerro Otto, donde pensaban hacer un centro de convenciones que no estaba previsto en los planos presentados al municipio. Y en esto, las autoridades locales, podrían tener alguna responsabilidad y eso es lo que está investigando la Justicia.

Lo cierto es que en un primer momento se confirmó una muerte y había un matrimonio desaparecido. En ese contexto es que Carreras suspendió todas las actividades y fue a Bariloche, donde se solidarizó con familiares y con demás turistas que estaban alojados en el complejo de Claudio Roccatagliata, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad, al cual conoce muy bien desde su época de ministra de Turismo de la gestión de Alberto Weretilneck.

La gobernadora intentó cubrir un vacío que dejó el intendente Gustavo Gennuso, quien se encontraba de vacaciones en Alemania y permaneció allí hasta ayer, pese a lo que afecta a la imagen internacional de Bariloche la muerte de los tres turistas uruguayos. La segunda actividad generadora de recursos económicos en la provincia es el turismo, por detrás de la castigada y cada vez menos rentable fruticultura del Alto Valle.

Ante la proximidad de una nueva temporada, y lo que significa la marca Bariloche-Patagonia en Sudamérica, sobre todo en los visitantes de Brasil que llegan a la ciudad en vuelos directos dispuestos a gastar muchos reales en servicios de alto nivel, es que la gobernadora debió poner la cara.

La situación judicial no será fácil para el municipio. Si bien el Jefe de Gabinete, Marcos Barberis debió romper el silencio de la gestión dos días después del hecho para deslindar responsabilidades, todo está en poder del equipo de fiscales que trabaja en el caso. Desde el área de obras particulares aseguraron que la obra que se realizaba en el complejo no tenía habilitación y que ellos suspendieron las tareas en octubre de 2021. Pero el control se realizó hasta febrero, qué pasó hasta el fatídico 6 de junio y por qué no se inspeccionó, no quedó muy claro.

El turismo le interesa mucho a Carreras, por haber sido ministra de esa cartera y por lo que representa para la provincia. Además hay que tener en cuenta el momento particular que atraviesan las arcas provinciales, de las que el ministro de Economía Luis Vaisberg reconoció que iba a haber problemas para pagar el aguinaldo en julio, ante el incremento de salarios que le significan 8.600 millones de pesos para cumplir con los salarios y unos 4.500 más para pagar la cuota del sueldo anual complementario prevista para el mes próximo. Entonces con el apremio de cumplir las obligaciones, el movimiento de turistas en la zona cordillerana para esta semana con feriados será una bocanada de oxígeno.

Pero no todo es tan sencillo. El alud puede significar una publicidad negativa y se espera que existan algunas cancelaciones en las reservas que afectarán los ingresos. Pero hay otro problema aún mayor. Se llega al fin de semana extra largo con un conflicto con el sector hospitalario que mantuvo cortes de ruta durante las últimas dos semanas y que promete nuevos piquetes de manera sorpresiva durante los días feriados, lo que afectaría muchísimo a la economía provincial.

ASSPUR no logra obtener una respuesta favorable a su planteo de mejora salarial de manera diferencial para todo el sector de la Salud Pública. Si bien significó un gran paso ser recibidos por el ministro de Salud Fabián Zgaib y el ministro de Trabajo, Jorge Stopiello, el ofrecimiento no fue concreto y las medidas persisten.

En todo esto, y con un poder que se desvanece a diario, una parte del gobierno intentó involucrarse en las elecciones del Sindicato Judicial, en poder desde hace años de los kirchneristas Pablo Barreno, primero (hoy legislador por el Frente de Todos) y luego por Emiliano Sanhueza, quien fue reelecto el pasado jueves. Enfrente estaba la lista Naranja, aunque podría haber sido verde, por el apoyo que recibió desde Juntos Somos Río Negro. De todas maneras no alcanzó para arrebatarle la secretaría General a nivel provincial, aunque si la seccional más grande que es Roca, en la que el oficialismo sindical perdió por apenas dos votos.

El manejo de la gran caja que le ingresa al gremio por cada uno de los juicios que se llevan adelante está en juego y allí se sustenta una denuncia por un supuesto fraude que apareció en las redes desde el sector opositor financiado por el gobierno provincial, pero sin ninguna presentación judicial.

Los días de la gestión de la gobernadora pasan y con la misma rapidez se esfuman sus actos de gobierno. Casi nadie se acuerda que hubo un cambio en Educación y que el lunes se produjo la jura, dos semanas después de su anuncio. El nuevo ministro Pablo Núñez puso como condición separar de los cargos a 30 funcionarios que fueron reubicados y su jura pasó casi desapercibida ante el cambio intempestivo de la agenda de la mandataria. Las quejas del sindicato UnTER se mantienen y también la denuncia de la oposición con respecto a la contratación del transporte escolar de manera directa a una empresa propiedad del hijo de una selecta empleada de la Coordinación Regional de Educación de Bariloche, otro escándalo que salpica a la gobernadora.

Carreras enfrenta una nueva semana sin tener la certeza de qué problema propio o ajeno deberá enfrentar y exponer aún más su ya devaluado poder político.